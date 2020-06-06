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Covid-19

Coronavírus: ES registra 806 mortes e 18,9 mil casos confirmados

Um total de 10.258 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19 no Estado, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2020 às 16:58

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 16:58

Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Laboratório faz testes para infecção de coronavírus
 Laboratório faz testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik
O número de mortes por Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, chegou a 806 no Espírito Santo neste sábado (06).  De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa),  16 óbitos foram registrados em 24 horas. 
As informações atualizadas no Painel Covid-19 também mostram o novo número de casos confirmados da doença no Estado: 18.950. 
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 10.258 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,25%. Até o momento,  57.643 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios, Vitória voltou a liderar o ranking do Estado com  3.385 com casos de pessoas infectadas.

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