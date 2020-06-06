Coronavírus: ES registra 806 mortes e 18,9 mil casos confirmados

As informações atualizadas no Painel Covid-19 também mostram o novo número de casos confirmados da doença no Estado: 18.950.

A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 10.258 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,25%. Até o momento, 57.643 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.