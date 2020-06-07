Guarda de Vitória distribui máscaras a banhistas e irrita internautas

Guarda Municipal de Vitória circula nas praias pedindo para as pessoas ficarem em casa neste sábado (6) Crédito: Reprodução/Twitter @LucianoRezende

Alguns internautas criticaram a medida e pediram uma atuação mais dura do município para aqueles que furam a quarentena.

Nossa guarda, em quadriciclos, distribuindo máscaras e pedindo para as pessoas ficarem em casa! ??? pic.twitter.com/AXV6D7kWOq — Luciano Rezende (@LucianoRezende) June 6, 2020

"Tem que constranger e não distribuir máscaras para eles. Se a praia está vazia é porque estamos em casa nos sacrificando pela nossa saúde e pelo bem coletivo", protestou na publicação a usuária @_renatabravo.

"A ordem dada a Guarda Civil deveria ser para notificar e coibir quem está colocando em risco a vida de outros", pontuou @Junior11147683.

"Este dinheiro da máscara está sendo pago por quem está em casa se cuidando, sendo pago por aqueles que de alguma maneira precisam realmente ir para as ruas", questionou @jedeson.

MÁSCARAS SÃO PARA TODOS, DIZ PREFEITO

Em entrevista para A Gazeta, o prefeito justificou que "ninguém está ganhando máscaras por estar descumprindo regras" e disse que a medida tem sido adotada para todas as pessoas, como uma forma de evitar o contágio e aumentar o número de casos graves nas UTIs.

"O dinheiro público é usado para a saúde de todos. Distribuir máscaras para todos é necessário, pois o vírus vai contaminar quem está seguindo regras ou não. Se a pessoa ficar doente, vai usar uma UTI paga por todos nós e infinitamente mais cara do que uma máscara caseira" Luciano Rezende - Prefeito de Vitória

As máscaras distribuídas pela prefeitura, ainda de acordo com o chefe do Executivo, foram compradas de costureiras que trabalham para escolas de samba.

MEDIDAS MAIS DURAS E CONSCIENTIZAÇÃO