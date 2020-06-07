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Em post do prefeito

Guarda de Vitória distribui máscaras a banhistas e irrita internautas

Prefeito contou, nas redes sociais, que a Guarda pediu a banhistas que fossem para casa, para cumprir o isolamento social. Internautas criticaram medida 'branda'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2020 às 21:52

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 21:52

Guarda Municipal de Vitória circula nas praias pedindo para as pessoas ficarem em casa neste sábado (6)
Guarda Municipal de Vitória circula nas praias pedindo para as pessoas ficarem em casa neste sábado (6) Crédito: Reprodução/Twitter @LucianoRezende
O prefeito de VitóriaLuciano Rezende (Cidadania), postou em seu Twitter, neste sábado (6), uma foto da atuação da Guarda Municipal nas praias da Capital. Como muitas pessoas foram às praias neste final de semana, desrespeitando a orientação de isolamento social, os servidores da prefeitura pediram para que os banhistas voltassem para casa e distribuíram máscaras para quem estava no balneário.
Alguns internautas criticaram a medida e pediram uma atuação mais dura do município para aqueles que furam a quarentena.
"Tem que constranger e não distribuir máscaras para eles. Se a praia está vazia é porque estamos em casa nos sacrificando pela nossa saúde e pelo bem coletivo", protestou na publicação a usuária @_renatabravo.
"A ordem dada a Guarda Civil deveria ser para notificar e coibir quem está colocando em risco a vida de outros", pontuou @Junior11147683.
"Este dinheiro da máscara está sendo pago por quem está em casa se cuidando, sendo pago por aqueles que de alguma maneira precisam realmente ir para as ruas", questionou @jedeson.

MÁSCARAS SÃO PARA TODOS, DIZ PREFEITO

Em entrevista para A Gazeta, o prefeito justificou que "ninguém está ganhando máscaras por estar descumprindo regras" e disse que a medida tem sido adotada para todas as pessoas, como uma forma de evitar o contágio e aumentar o número de casos graves nas UTIs.
"O dinheiro público é usado para a saúde de todos. Distribuir máscaras para todos é necessário, pois o vírus vai contaminar quem está seguindo regras ou não. Se a pessoa ficar doente, vai usar uma UTI paga por todos nós e infinitamente mais cara do que uma máscara caseira"
Luciano Rezende - Prefeito de Vitória
As máscaras distribuídas pela prefeitura, ainda de acordo com o chefe do Executivo, foram compradas de costureiras que trabalham para escolas de samba.

MEDIDAS MAIS DURAS E CONSCIENTIZAÇÃO

"Para tomarmos medidas extremas, como isolamento total, é preciso ter um consenso entre prefeituras da Grande Vitória e o governo do Estado. A Capital tem uma população de 365 mil habitantes e chega a um milhão durante a semana. Na última sexta-feira houve uma reunião do governador com os prefeitos e a conclusão é que precisa intensificar as ações de conscientização", complementou o prefeito.

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