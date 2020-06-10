Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus no ES

Covid-19: Colatina confirma mais dois óbitos no dia

Total de mortes chegou a onze; De acordo com a prefeitura,  uma das vítimas é uma mulher de 51 anos e sem nenhuma comorbidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 18:45

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 18:45

Rio Doce, na altura da Ponte Florentino Avidos, em Colatina, no Noroeste do ES
Rio Doce, na altura da Ponte Florentino Avidos, em Colatina, no Noroeste do ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Poucas horas depois de confirmar o nono óbito pelo novo coronavírus, a Prefeitura de Colatina divulgou que o município registrou, na tarde desta quarta-feira (10), mais duas mortes em função da Covid-19. A cidade, do Noroeste do Espírito Santo, contabiliza 11 óbitos pela doença.
De acordo com a prefeitura, a décima vítima da doença no município é um idoso de 70 anos, portador de comorbidades. Ele estava internado em um hospital da rede pública do município.

Veja Também

Professora fez carta antes de morrer pedindo proteção para equipe da saúde

Alunos participam de arraiá virtual em cidade no Noroeste do ES

A décima primeira vítima da doença no município é uma mulher de 51  anos. Segundo a prefeitura, ela não tinha nenhuma comorbidade. Ela estava internada em um hospital da rede pública. 
O painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirma os 11 óbitos pela Covid-19 em Colatina e 627 casos confirmados da doença. Na cidade, a taxa de mortalidade da doença é de 1,75%, abaixo dos 4,01% registrados em todo o Espírito Santo.

Veja Também

Coronavírus no ES: Casagrande apresenta plano para "risco extremo"

Sobe para 16 o número de mortes por coronavírus em Aracruz

Cidade do ES bate recorde e chega a 83% de isolamento social em um dia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
Imagem de destaque
Adicional de periculosidade para motociclistas: proteção ou ilusão?
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Segundo maior produtor de petróleo do Brasil, ES patina em pesquisa e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados