Covid-19: Colatina confirma mais dois óbitos no dia

Poucas horas depois de confirmar o nono óbito pelo novo coronavírus, a Prefeitura de Colatina divulgou que o município registrou, na tarde desta quarta-feira (10), mais duas mortes em função da Covid-19. A cidade, do Noroeste do Espírito Santo, contabiliza 11 óbitos pela doença.
De acordo com a prefeitura, a décima vítima da doença no município é um idoso de 70 anos, portador de comorbidades. Ele estava internado em um hospital da rede pública do município.
A décima primeira vítima da doença no município é uma mulher de 51 anos. Segundo a prefeitura, ela não tinha nenhuma comorbidade. Ela estava internada em um hospital da rede pública.
O painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirma os 11 óbitos pela Covid-19 em Colatina e 627 casos confirmados da doença. Na cidade, a taxa de mortalidade da doença é de 1,75%, abaixo dos 4,01% registrados em todo o Espírito Santo.