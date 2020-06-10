Covid-19: Colatina confirma mais dois óbitos no dia

Rio Doce, na altura da Ponte Florentino Avidos, em Colatina, no Noroeste do ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

De acordo com a prefeitura, a décima vítima da doença no município é um idoso de 70 anos, portador de comorbidades. Ele estava internado em um hospital da rede pública do município.

A décima primeira vítima da doença no município é uma mulher de 51 anos. Segundo a prefeitura, ela não tinha nenhuma comorbidade. Ela estava internada em um hospital da rede pública.