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Cada um na sua casa

Alunos participam de arraiá virtual em cidade no Noroeste do ES

A iniciativa engloba alunos do maternal ao 9º ano do ensino fundamental de uma instituição particular de Colatina, no Noroeste do Estado. A ação faz parte de uma campanha solidária da instituição de ensino desenvolvida com os estudantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 13:38

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 13:38

Crianças participam de arraiá virtual no ES
A iniciativa foi desenvolvida por uma instituição particular de Colatina e realizada de forma totalmente virtual Crédito: Divulgação
O novo normal, ainda com isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus tem sido um período de criatividade e de alternativas para manter as comemorações. Por isso, uma escola particular de Colatina, na Região Noroeste do Estado, realizou nesta terça e quarta-feira (10) o arraiá virtual, que finaliza um projeto desenvolvido pela instituição.
Cada um em sua casa, unidos por uma plataforma digital, alunos do maternal ao 9º ano do ensino fundamental organizaram tudo, desde as bandeirinhas até as comidas típicas das comemorações juninas. Pela internet, a professora acompanhou e interagiu com os estudantes, que participaram da festa virtual bastante empolgados.
De acordo com o orientador educacional da escola, Mauro Pacheco Rosa, o arraiá virtual faz parte de um projeto que já estava sendo desenvolvido com os alunos.
"A escola, por mais que esteja virtual, não perdeu toda a essência da questão pedagógica. Durante todo o período que estamos afastados, nós fizemos tudo, porém virtualmente, que é o modo que estamos vivendo agora. Fizemos festas de Dia das Mães, fizemos a coroação, todas de forma virtual. Agora foi a campanha solidária que fizemos e aproveitamos para fazer a culminância disso com o arraiá virtual"
Mauro Pacheco Rosa - Orientador Educacional da escola
Segundo o educador, mesmo nas aulas virtuais, os professores levaram os estudantes a conhecerem as tradições juninas e as comidas típicas. O projeto foi desenvolvido com os professores, onde eles divulgaram a questão das festas tradicionais, as comidas típicas e como nós estamos chegando no mês de junho onde tem essas tradições em todo o Brasil, nós aproveitamos o ensejo do projeto e fizemos a quadrilha virtual, comenta.

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Para a realização do projeto, que também arrecadou doações, a equipe pedagógica alinhou os detalhes com os professores e combinou com os responsáveis pelos alunos a preparação do ambiente.
Além de utilizarem roupas tradicionais de festas juninas, as crianças ainda dançaram a quadrilha comandada pela professora de educação física. A cada aula que a professora entra ela faz a quadrilha. Ela coordena a quadrilha da casa dela e todos os alunos dentro de casa, com quem estão com a família estão dançando, finaliza Mauro.
A festa continua com diversas turmas da instituição, sempre de forma virtual, respeitando o pedido de isolamento social.

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