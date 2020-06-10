Sobe para 16 o número de mortes por coronavírus em Aracruz

Aracruz conta com 213 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Aracruz

Subiu para 16 o número de óbitos confirmados pela Covid-19 no município de Aracruz , na Região Norte do Espírito Santo . A vítima era um jovem de 22 anos que possuía comorbidades e contraiu a doença.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o paciente faleceu no dia 2 de junho, mas ainda era considerado caso suspeito do novo coronavírus . No entanto, nesta terça-feira (9) o resultado do exame feito pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen) confirmou a contaminação pelo vírus.

Diante do teste positivo, o jovem entra na estatística de mortes causadas pela Covid-19. De acordo com dados do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) consultados na manhã desta quarta-feira (10), o município de Aracruz já registra taxa de letalidade de 7,04%, com 16 óbitos registrados.

CORONAVÍRUS EM ARACRUZ

A cidade de Aracruz conta com 213 casos confirmados da Covid-19. Os dados foram divulgados pela prefeitura no boletim desta terça-feira (9). Foram notificados 1.254 casos, sendo que 513 foram descartados por não ter ocorrido contaminação pelo vírus.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 528 pessoas são consideradas casos suspeitos e aguardam resultado de exames que podem detectar a doença.