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Jovem de 22 anos

Sobe para 16 o número de mortes por coronavírus em Aracruz

Segundo a prefeitura, a vítima é um jovem de 22 anos que faleceu no dia 2 de junho, mas o resultado do exame que confirmou a contaminação só saiu nesta terça-feira (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 12:49

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 12:49

24/03/20 - Novo decreto determina suspensão do transporte municipal em Aracruz
Aracruz conta com 213 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Aracruz
Subiu para 16 o número de óbitos confirmados pela Covid-19 no município de Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo. A vítima era um jovem de 22 anos que possuía comorbidades e contraiu a doença.
Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o paciente faleceu no dia 2 de junho, mas ainda era considerado caso suspeito do novo coronavírus. No entanto, nesta terça-feira (9) o resultado do exame feito pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen) confirmou a contaminação pelo vírus.

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Diante do teste positivo, o jovem entra na estatística de mortes causadas pela Covid-19. De acordo com dados do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) consultados na manhã desta quarta-feira (10), o município de Aracruz já registra taxa de letalidade de 7,04%, com 16 óbitos registrados.

CORONAVÍRUS EM ARACRUZ

A cidade de Aracruz conta com 213 casos confirmados da Covid-19. Os dados foram divulgados pela prefeitura no boletim desta terça-feira (9). Foram notificados 1.254 casos, sendo que 513 foram descartados por não ter ocorrido contaminação pelo vírus.

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Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 528 pessoas são consideradas casos suspeitos e aguardam resultado de exames que podem detectar a doença.
Ainda de acordo com o boletim, do total de casos confirmados, 102 pessoas já são considerados clinicamente curados.

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