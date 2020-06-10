Professora da Ufes Luzimar dos Santos Luciano Crédito: Divulgação/Ufes

Your browser does not support the audio element. Professora fez carta antes de morrer pedindo proteção para equipe da saúde

De acordo com amigos, Luzimar foi internada na última quinta-feira (4). Ela não resistiu aos sintomas e faleceu terça-feira (09). Ela era casada e não tinha filhos. Professora aposentada da instituição, Leila é secretária institucional e coordenadora do Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus da Ufes (COE-Ufes). Ela e Luzimar se conheciam há mais de 20 anos.

Luzimar era líder de grupo da Rede de Formação e Pesquisa em Saúde do Trabalhador e pesquisadora colaboradora do Programa de Formação e Investigação em Saúde e Trabalho. Ela também era membro da Comissão Permanente de Direitos Humanos da instituição e foi uma das docentes que atuaram na elaboração da proposta do plano de biossegurança da universidade. A professora integrava ainda o Comitê Operativo de Emergência da Ufes e estava trabalhando intensamente no combate à Covid-19.

A carta intitulada A falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e para além deles: a emergência do trabalho dos profissionais de saúde foi escrita há cerca de 40 dias. Segundo Leila, o objetivo era chamar a atenção para a discussão em torno da falta - em quantidade e qualidade - de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais de saúde.

Estudos de várias partes do mundo evidenciam que os profissionais de saúde são alvo de adoecimentos constantes decorrentes de seu trabalho, com casos de estresse, fadiga por compaixão, síndrome de burnout, doenças osteomusculares, cardiovasculares, metabólicas, depressão e outras de ordem psíquica, incluindo o suicídio. O fato não é novo: existem evidências científicas da realidade desses trabalhadores e a situação da pandemia tende a agravar e intensificar a situação, diz um trecho do documento.

De acordo com os amigos, o trabalho de Luzimar era voltado à saúde dos profissionais de saúde e à defesa de um ambiente de trabalho seguro. Leila disse que a amiga era acolhedora, sempre disponível e bastante ligada à transmissão do conhecimento da Enfermagem para os alunos dela. A Ufes e Associação dos Docentes da Universidade (Adufes) emitiram nota lamentando a morte da professora.

Era uma amiga muito colaboradora e tranquila em todas as suas decisões. É uma perda lastimável. Foi uma situação que a gente não esperava, aconteceu de uma forma muito abrupta, estamos tentando entender esse processo todo. Para nós, vai ficar esse vazio muito grande das características pessoais e da contribuição profissional que ela forneceu. Também deixo meus pêsames aos outros familiares que perderam seus parentes. A Luzimar ia querer deixar essa mensagem de solidariedade, disse Leila.

Ufes emitiu nota lamentando a morte da professora Crédito: Ricardo Medeiros

CONFIRA A CARTA ESCRITA PELAS PROFESSORAS