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Luto

Professora de Enfermagem da Ufes morre com coronavírus

Luzimar dos Santos Luciano realizava pesquisas na área da saúde do trabalhador e atuava intensamente no combate à Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 13:21

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 13:21

Luzimar dos Santos Luciano atuou na elaboração da proposta do plano de biossegurança da Ufes Crédito: Divulgação/Adufes
A professora Luzimar dos Santos Luciano, que atuava no Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), morreu por Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. A notícia foi publicada pela Associação dos Docentes da Ufes (Adufes) na terça-feira (09). O Espírito Santo registra mais de mais de 900 mortes e mais de 21 mil casos confirmados da doença
Luzimar era líder de grupo da Rede de Formação e Pesquisa em Saúde do Trabalhador e pesquisadora colaboradora do Programa de Formação e Investigação em Saúde e Trabalho. Ela também era membro da Comissão Permanente de Direitos Humanos da instituição e foi uma das docentes que atuaram na elaboração da proposta do plano de biossegurança da universidade.
A Adufes informou que a professora integrava ainda o Comitê Operativo de Emergência da Ufes e estava trabalhando intensamente no combate à Covid-19. A Adufes se solidariza com familiares e amigos e expressa seu profundo pesar com a perda de uma colega valorosa. A nós, resta continuar lutando por dias melhores para todas e todos, diz um trecho da nota publicada no site da associação.
A pós-doutora em Epidemiologia e professora da Ufes, Ethel Maciel, disse que a morte de Luzimar precisa representar a luta dela em defesa dos trabalhadores da saúde e dar visibilidade aos profissionais de enfermagem. Ela passou a vida profissional em defesa da saúde do trabalhador e trabalhadora. Vivenciar sua morte, sendo enfermeira em um cenário onde esses profissionais são os que mais morrem vítimas dessa pandemia, é doloroso", lamentou.

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