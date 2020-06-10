Professora de Enfermagem da Ufes morre com coronavírus

Luzimar dos Santos Luciano atuou na elaboração da proposta do plano de biossegurança da Ufes Crédito: Divulgação/Adufes

Luzimar era líder de grupo da Rede de Formação e Pesquisa em Saúde do Trabalhador e pesquisadora colaboradora do Programa de Formação e Investigação em Saúde e Trabalho. Ela também era membro da Comissão Permanente de Direitos Humanos da instituição e foi uma das docentes que atuaram na elaboração da proposta do plano de biossegurança da universidade.

A Adufes informou que a professora integrava ainda o Comitê Operativo de Emergência da Ufes e estava trabalhando intensamente no combate à Covid-19. A Adufes se solidariza com familiares e amigos e expressa seu profundo pesar com a perda de uma colega valorosa. A nós, resta continuar lutando por dias melhores para todas e todos, diz um trecho da nota publicada no site da associação.