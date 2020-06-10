Professora de Enfermagem da Ufes morre com coronavírus

A professora Luzimar dos Santos Luciano, que atuava no Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), morreu por Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. A notícia foi publicada pela Associação dos Docentes da Ufes (Adufes) na terça-feira (09). O Espírito Santo registra mais de mais de 900 mortes e mais de 21 mil casos confirmados da doença.
Luzimar era líder de grupo da Rede de Formação e Pesquisa em Saúde do Trabalhador e pesquisadora colaboradora do Programa de Formação e Investigação em Saúde e Trabalho. Ela também era membro da Comissão Permanente de Direitos Humanos da instituição e foi uma das docentes que atuaram na elaboração da proposta do plano de biossegurança da universidade.
A Adufes informou que a professora integrava ainda o Comitê Operativo de Emergência da Ufes e estava trabalhando intensamente no combate à Covid-19. A Adufes se solidariza com familiares e amigos e expressa seu profundo pesar com a perda de uma colega valorosa. A nós, resta continuar lutando por dias melhores para todas e todos, diz um trecho da nota publicada no site da associação.
A pós-doutora em Epidemiologia e professora da Ufes, Ethel Maciel, disse que a morte de Luzimar precisa representar a luta dela em defesa dos trabalhadores da saúde e dar visibilidade aos profissionais de enfermagem. Ela passou a vida profissional em defesa da saúde do trabalhador e trabalhadora. Vivenciar sua morte, sendo enfermeira em um cenário onde esses profissionais são os que mais morrem vítimas dessa pandemia, é doloroso", lamentou.