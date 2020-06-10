Sobe para nove o número de mortes por coronavírus em Colatina

De acordo com a prefeitura, a vítima é um homem de 64 anos. Ele estava internado em um hospital particular do município. O Executivo afirmou ainda que ele era portador de comorbidades.

Segundo dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde, Colatina contabiliza, até a tarde desta quarta-feira (10), 585 casos confirmados de Covid-19. O município é o segundo com mais registros da doença em todo interior do Estado, atrás de Cachoeiro de Itapemirim, que conta com 615 pacientes positivos.