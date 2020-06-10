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Covid-19

Sobe para nove o número de mortes por coronavírus em Colatina

De acordo com a prefeitura, a vítima é um homem de 64 anos que  estava internado em um hospital particular do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 15:18

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 15:18

Fachada da Prefeitura de Colatina
Prefeitura de Colatina confirma a nona morte por coronavírus no município Crédito: Larissa Avilez
O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou mais um óbito em decorrência do novo coronavírus, nesta quarta-feira (10).  Com isso, a cidade totaliza nove mortes por Covid-19. 
De acordo com a prefeitura, a vítima é um homem de 64 anos. Ele estava internado em um hospital particular do município.  O Executivo afirmou ainda que ele era portador de comorbidades. 

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CORONAVÍRUS EM COLATINA 

Segundo dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde, Colatina contabiliza, até a tarde desta quarta-feira (10), 585 casos confirmados de Covid-19.  O município é o segundo com mais registros da doença em todo interior do Estado, atrás de Cachoeiro de Itapemirim, que conta com 615 pacientes positivos. 

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