Bebê de sete dias morre vítima do novo coronavírus no ES

O bebê estava internado no Hospital e Maternidade São José desde o nascimento Crédito: Hospital e Maternidade São José/ Divulgação

Um bebê com apenas sete dias de vida morreu vítima do novo coronavírus no Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo município de Vila Valério, na região Noroeste do Estado, onde viviam os pais da criança.

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De acordo com a administração municipal, o recém-nascido é do sexo masculino e, desde o seu nascimento, estava internado em uma unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) do Hospital e Maternidade São José, em Colatina. A unidade é referência para tratamento pediátrico de pacientes com a Covid-19. O Executivo não informou a origem da contaminação da criança.

Ainda segundo a prefeitura, o bebê morreu na última terça-feira (9), mas o resultado positivo para a doença só sou divulgado nesta sexta-feira (12). Esse é o primeiro óbito por Covid-19 confirmado em Vila Valério.

Em nota, a prefeitura lamentou a morte e pediu que a população reforce as mediadas de isolamento social: "Encarecidamente pedimos que se atentem à importância do distanciamento social. A quarentena é fundamental para o controle da doença diminuindo a cadeia de transmissão do vírus. É inútil todo trabalho e esforço dos profissionais que atuam na pandemia se cada um não fizer sua parte. Ficar em casa é um ato de respeito".

CORONAVÍRUS EM VILA VALÉRIO