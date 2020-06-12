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Vila Valério

Bebê de sete dias morre vítima do novo coronavírus no ES

O recém-nascido era de Vila Valério, no Noroeste do Estado, e estava internado em um hospital de Colatina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 18:42

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 18:42

O bebê estava internado no Hospital e Maternidade São José
O bebê estava internado no Hospital e Maternidade São José desde o nascimento Crédito: Hospital e Maternidade São José/ Divulgação
Um bebê com apenas sete dias de vida morreu vítima do novo coronavírus no Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo município de Vila Valério, na região Noroeste do Estado, onde viviam os pais da criança.
Bebê de sete dias morre vítima do novo coronavírus no ES
De acordo com a administração municipal, o recém-nascido é do sexo masculino e, desde o seu nascimento, estava internado em uma unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) do Hospital e Maternidade São José, em Colatina. A unidade é referência para tratamento pediátrico de pacientes com a Covid-19. O Executivo não informou a origem da contaminação da criança.
Ainda segundo a prefeitura, o bebê morreu na última terça-feira (9), mas o resultado positivo para a doença só sou divulgado nesta sexta-feira (12). Esse é o primeiro óbito por Covid-19 confirmado em Vila Valério.
Em nota, a prefeitura lamentou a morte e pediu que a população reforce as mediadas de isolamento social: "Encarecidamente pedimos que se atentem à importância do distanciamento social. A quarentena é fundamental para o controle da doença diminuindo a cadeia de transmissão do vírus. É inútil todo trabalho e esforço dos profissionais que atuam na pandemia se cada um não fizer sua parte. Ficar em casa é um ato de respeito".

CORONAVÍRUS EM VILA VALÉRIO 

De acordo com o último boletim divulgado pela prefeitura, na noite desta sexta-feira (12), Vila Valério contabiliza 52 casos confirmados de Covid-19. Desses, 45 casos são considerados curados e dois estão hospitalizados.  

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