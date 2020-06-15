Mãe e filha são baleadas dentro de casa em Vila Velha

Larissa foi baleada em casa, em Vila Velha, e não resistiu aos ferimentos Crédito: Internauta

Duas mulheres, mãe e filha, de 42 e 26 anos, foram baleadas dentro de casa no bairro Dom João Batista, em Vila Velha , na manhã desta segunda-feira (15), por volta das 11h. De acordo com informações da Polícia Militar , as duas vítimas foram levadas ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, mas a filha, Larissa Fernanda dos Santos, não resistiu aos ferimentos.

Segundo apuração da TV Gazeta, testemunhas que estavam próximas ao local contaram que os suspeitos são cerca de 10 homens, armados e encapuzados, que teriam chegado ao bairro em dois carros, invadiram a casa das vítimas quebrando o cadeado e atirando. Um rapaz que estava no local teria conseguido fugir. De acordo com relatos dos policiais, foram dados cerca de 50 tiros, que partiram de três armas diferentes, inclusive de um fuzil.

Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento não há informações se os suspeitos foram detidos.

OUTRAS 3 PESSOAS DA FAMÍLIA DAS VÍTIMAS FORAM MORTAS EM 9 DIAS

Entre o final de dezembro e o início de janeiro de 2020 , a família das vítimas foi marcada pela violência. Em nove dias, três pessoas foram assassinados a tiros em Vila Velha. No dia 24 de dezembro, os primos Allan Fernandes Nunes dos Santos, de 25 anos, e Edgar Nunes Oliveira, de 16 anos, foram executados por dois homens armados. Eles estavam sentados na porta da casa de um deles.

Na noite de 2 de janeiro, Valdemir Rauta, de 34 anos, o Nem, foi ferido por uma bala perdida ao passar pela Avenida Jerônimo Monteiro, em Aribiri. Ele morreu no local. De acordo com a Polícia Civil, os alvos eram dois homens que estavam conversando com um amigo em frente a uma casa de rações. A dupla, que trabalha como alpinista predial, foi baleada.