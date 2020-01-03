Avenida Jerônimo Monteiro, em Aribiri, Vila Velha, por onde passava alfaiate que morreu vítima de bala perdida Crédito: Isaac Ribeiro

Your browser does not support the audio element. Em 9 dias, três pessoas da mesma família são assassinadas em Vila Velha

Valdemir Rauta passava de moto pela Avenida Jerônimo Monteiro, em Aribiri, quando foi atingido por tiro de bala perdida no peito Crédito: Acervo pessoal

Um dos alpinistas, de 28 anos, relatou à polícia que estava conversando com amigos em uma calçada da avenida quando o grupo decidiu comprar picolé. Neste momento, um homem armado com uma pistola em punho se aproximou e atirou na direção deles. Assustado, o homem de 28 anos correu. Um colega dele, de 32 anos, tentou pegar a pistola da mão do criminoso, mas não conseguiu e resolveu fugir correndo.

Na fuga, o jovem de 28 anos foi atingido com um tiro nas nádegas. Ele foi levado por populares para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município. Já o homem que tentou pegar a arma do atirador foi ferido com um tiro nas costas e outro na perna. Ele foi levado pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.

ALFAIATE ESTAVA A CAMINHO DE CASA

Uma zeladora de 37 anos, parente de Valdemir, disse que ele era tio de Alan e padrasto de Edgar. A vítima trabalhava como alfaiate. Ele morreu a cerca de 600 metros de distância de casa. O alfaiate era casado e deixou uma filha de 13 anos. O corpo dele será velado na Capela Mortuária do bairro. O horário de sepultamento ainda não foi informado pela família.

Parente do alfaiate assassinado em Aribiri, em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

O Nem morreu de graça. Ele estava voltando para a casa. Disseram que ele tomou o tiro e continuou pilotando. Pouco depois, sentiu uma dor, parou a moto e sentou no chão. Infelizmente, não suportou e morreu lá mesmo. Ele era um homem trabalhador, do bem, todo mundo gostava dele no bairro. Agora vamos aguardar a polícia investigar, disse a familiar.