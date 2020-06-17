PRF apreende armas, munições e R$ 45 mil escondidos em carro, na Serra

PRF apreendeu armas, munições e R$ 45 mil em espécie na Serra nesta terça-feira (16) Crédito: PRF

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta terça-feira (16) armas, munições e R$ 45 mil em espécie, em um carro, na BR 101, na Serra . Condutor do veículo afirmou que dinheiro era para comprar chácara em Colatina e armas seriam para proteção pessoal.

De acordo com a PRF, um homem dirigia o veículo e levava uma mulher e duas crianças de quatro e sete anos, ambas filhas da passageira. As equipes realizaram buscas no veículo e encontraram uma bolsa com dois revólveres calibre 38, um com quatro munições e outro com duas munições. Foi encontrado ainda uma munição de fuzil calibre 762 na porta do carona.

Além disso, a PRF informou que, embaixo do banco do motorista, havia uma sacola com R$ 45.910 em espécie. O motorista afirmou que o dinheiro seria para a compra de uma chácara no município de Colatina, no Norte do Espírito Santo, e as armas seriam para proteção pessoal.

A mãe das crianças alegou ser namorada do condutor há 3 meses. Todos os ocupantes do veículo, assim como as armas, munições e o dinheiro foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária da Serra.

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