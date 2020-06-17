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Condutor suspeito

PRF apreende armas, munições e R$ 45 mil escondidos em carro, na Serra

Material foi encontrado em veículo com casal e duas crianças; condutor afirma que dinheiro era para compra de chácara em Colatina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 22:19

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 22:19

PRF apreendeu armas, munições e R$ 45 mil em espécie na Serra nesta terça-feira (16)
PRF apreendeu armas, munições e R$ 45 mil em espécie na Serra nesta terça-feira (16) Crédito: PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta terça-feira (16) armas, munições e R$ 45 mil em espécie, em um carro, na BR 101, na Serra. Condutor do veículo afirmou que dinheiro era para comprar chácara em Colatina e armas seriam para proteção pessoal.
De acordo com a PRF, um homem dirigia o veículo e levava uma mulher e duas crianças de quatro e sete anos, ambas filhas da passageira. As equipes realizaram buscas no veículo e encontraram uma bolsa com dois revólveres calibre 38, um com quatro munições e outro com duas munições. Foi encontrado ainda uma munição de fuzil calibre 762 na porta do carona.
Além disso, a PRF informou que, embaixo do banco do motorista, havia uma sacola com R$ 45.910 em espécie. O motorista afirmou que o dinheiro seria para a compra de uma chácara no município de Colatina, no Norte do Espírito Santo, e as armas seriam para proteção pessoal. 

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A mãe das crianças alegou ser namorada do condutor há 3 meses. Todos os ocupantes do veículo, assim como as armas, munições e o dinheiro foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária da Serra.

MAIS APREENSÕES DE ARMAS NO ES

A Polícia Rodoviária Federal alegou que, em 2020, apreendeu 36 armas de fogo entre pistolas, espingardas, revolveres e submetralhadoras no Espírito Santo. O órgão afirmou também que esse número represente um aumento de 100% de apreensões em relação ao mesmo período, entre 1º de janeiro e e 15 de junho, no ano passado.

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