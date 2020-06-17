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Domingos Martins

Agente penitenciário fica ferido em troca de tiros com militar no ES

Policiais militares realizavam o patrulhamento na região de Ponto Alto, em Domingos Martins, quando ouviram barulhos de disparo de arma de fogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 21:17

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 21:17

Troca de tiros entre agente penitenciário e policial militar deixou um ferido em Domingos Martins nesta terça-feira (16)
Troca de tiros entre agente penitenciário e policial militar deixou um ferido em Domingos Martins nesta terça-feira (16) Crédito: Reprodução/Portal Montanhas Capixabas
Uma troca de tiros entre um policial militar e um agente penitenciário na região de Ponto Alto, em Domingos Martins, deixou um ferido nesta terça-feira (16). Outros policiais militares que realizavam o patrulhamento na região ouviram barulhos de disparo de arma de fogo e foram verificar o ocorrido.
Segundo a Polícia Militar,  foi constatado que um homem, agente penitenciário, havia sido baleado no braço e socorrido inicialmente para o hospital do município.
Troca de tiros entre agente penitenciário e policial militar deixou um ferido em Domingos Martins nesta terça-feira (16)
Troca de tiros entre agente penitenciário e policial militar deixou um ferido em Domingos Martins nesta terça-feira (16) Crédito: Reprodução/Portal Montanhas Capixabas
Segundo a apuração da polícia, o agente penitenciário possuía uma pistola calibre .40 e estava no local com mais dois homens para recuperar um veículo que havia sido comprado em um site de compra e venda de automóveis. Um policial que estava de folga viu um homem armado e se identificou como PM, no entanto o indivíduo sacou a arma e começou a troca de tiros entre o agente penitenciário e o policial militar.
Todos os envolvidos foram levados para a Delegacia de Venda Nova.

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