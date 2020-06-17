Agente penitenciário fica ferido em troca de tiros com militar no ES

Segundo a apuração da polícia, o agente penitenciário possuía uma pistola calibre .40 e estava no local com mais dois homens para recuperar um veículo que havia sido comprado em um site de compra e venda de automóveis. Um policial que estava de folga viu um homem armado e se identificou como PM, no entanto o indivíduo sacou a arma e começou a troca de tiros entre o agente penitenciário e o policial militar.