Adolescente de 12 anos é baleado em bairro da Serra

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Um adolescente de 12 anos corre o risco de ficar tetraplégico depois de ter sido baleado por dois criminosos, na Serra . De acordo com informações da Polícia Militar , o garoto tinha saído de casa, por volta das 23 horas, no bairro Santo Antônio, em Serra Sede, para buscar um lanche que havia pedido para ele e para a irmã, quando os bandidos chegaram de carro. O veículo, que tinha adesivo de uma empresa de transporte por aplicativo, parou em frente ao menino e imediatamente os dois homens começaram a atirar. O garoto correu, mas acabou baleado no peito e na perna.

Ainda segundo a polícia, o adolescente foi socorrido e levado para a UPA de Serra Sede. De lá, ele foi transferido para o Hospital Infantil de Vila Velha. O tiro que o menino levou no peito também atingiu a coluna vertebral e, por isso, ele corre o risco de perder o movimento dos membros inferiores e superiores, de acordo com informações da TV Gazeta.

Familiares do adolescente baleado não foram encontrados em Santo Antônio na manhã desta terça-feira (16). Vizinhos afirmam que a mãe do menino havia ido para o hospital nesta segunda-feira em trabalho de parto.

A polícia diz que, no bolso do adolescente, foram encontradas pedras de crack e buchas de maconha. No entanto, os moradores não acreditam que ele estava vendendo drogas.

Eles afirmam que traficantes do bairro São Marcos estão invadindo Santo Antônio quase todos os dias, atirando em qualquer pessoa que encontram pela frente.

"Não tem dia e nem hora. É direto", lamentou um morador, que não quis se identificar.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas.

"A Polícia Civil ressalta ainda a importância da contribuição da população, via Disque-Denúncia 181. As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo aplicativo 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar para repassar as informações", disse a PC em nota.