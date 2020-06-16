Caso de idosa encontrada morta em casa no ES é registrado como latrocínio

A perícia da Polícia Civil esteve no local para iniciar o trabalho de investigação do crime Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Ainda de acordo com o órgão, o caso vai seguir sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado pelos familiares e para fazer o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.

A Polícia Civil ressaltou a importância da contribuição da população, via Disque-Denúncia pelo número 181. "As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido. As informações ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo aplicativo 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar para repassar as informações", informou em nota.

O CASO

O que chamou a atenção é que policiais que atenderam a ocorrência relataram que o corpo da aposentada apresentava sinais de violência e que o corpo dela foi encontrado nu e com um travesseiro sobre o rosto. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área. A perícia da Polícia Civil também foi acionada e rapidamente chegou à residência para iniciar as investigações e encaminhar o corpo ao Departamento Médico Legal, em Vitória.

Um dos filhos da idosa, que preferiu não ser identificado, contou à reportagem da TV Gazeta que a mãe morava sozinha e era proprietária de alguns pontos comerciais na região. Além dele, Atalgildes tinha outros dois filhos e morava sozinha por opção.

O familiar contou ainda que a aposentada tinha o hábito de ajudar moradores de rua e pessoas carentes, e que ela era conhecida e querida pelos vizinhos. Essa prática de ajudar pessoas em situação de rua, segundo o filho da idosa, deixava os familiares preocupados devido ao contato constante com desconhecidos.

"CENA ESTRANHA"

Um dos primeiros a chegar no local, o autônomo identificado como Levir disse, em entrevista à TV Gazeta, que estranhou o fato do portão estar aberto e chamou pela moradora.

"Cheguei e encontrei o portão aberto. Chamei, chamei, chamei, os cachorros latiram e nada. Na hora já pensei que havia algo errado. Cheguei na porta e vi que ela estava aberta. Entrei e encontrei muitas coisas reviradas dentro da casa. Fiquei assustado com o que vi, voltei e acionei a polícia. Um policial chegou e ligou a luz porque estava escuro. Foi quando ele a encontrou deitada na cama com um travesseiro sobre o rosto. Eles encontraram as coisas dela reviradas, acharam na sala, inclusive, uma embalagem aberta de preservativos. Até onde sei, ela não tem inimizade com ninguém. É uma pena, coitada", disse o autônomo, que iria realizar o serviço no imóvel.