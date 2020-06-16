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Acidente na Bahia

Duas pessoas morrem saqueando caminhão de ovos que saiu do ES

O veículo carregado de ovos saiu de Santa Maria de Jetibá e tombou na BR-101, na Bahia. Segundo a polícia, duas pessoas que estavam saqueando a carga morreram após o veículo tombar novamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 16:51

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 16:51

Acidente aconteceu na BR-101, Sul da Bahia
Acidente aconteceu na BR-101, Sul da Bahia Crédito: Leitor
Um caminhão carregado de ovos, que saiu de Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo, tombou em uma ribanceira na BR 101, próximo da cidade de Eunápolis, no Sul da Bahia. O acidente aconteceu no início da tarde de domingo (14). Segundo a PRF, horas depois duas pessoas que estavam saqueando a carga morreram, porque o veículo tombou novamente.
De acordo o responsável pela empresa Ovos BL, empresa capixaba, o motorista levava a carga de ovos de Santa Maria até Salvador. Ele explicou que o motorista relatou que a carga deslocou em um dos eixos do veículo, fazendo com que o outro eixo pendesse para a direita. Com isso, o veículo acabou caindo na ribanceira. Apesar do acidente, o motorista teve apenas ferimentos leves em uma das pernas.
Acidente aconteceu na BR-101, Sul da Bahia
Acidente aconteceu na BR-101, Sul da Bahia Crédito: Leitor
Depois do acidente, algumas pessoas se aglomeraram para saquear a carga, mas logo foram retiradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). No entanto, por volta das 23h, cerca de 20 pessoas voltaram ao local para roubar os ovos.
Segundo a PRF, conforme as pessoas foram retirando a carga de ovos,  o veículo tombou novamente e esmagou as vítimas. Duas pessoas morreram no acidente e outras sete ficaram feridas. 

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