Duas pessoas morrem saqueando caminhão de ovos que saiu do ES

Acidente aconteceu na BR-101, Sul da Bahia Crédito: Leitor

Um caminhão carregado de ovos, que saiu de Santa Maria de Jetibá , na região Serrana do Espírito Santo, tombou em uma ribanceira na BR 101, próximo da cidade de Eunápolis, no Sul da Bahia . O acidente aconteceu no início da tarde de domingo (14). Segundo a PRF, horas depois duas pessoas que estavam saqueando a carga morreram, porque o veículo tombou novamente.

De acordo o responsável pela empresa Ovos BL, empresa capixaba, o motorista levava a carga de ovos de Santa Maria até Salvador. Ele explicou que o motorista relatou que a carga deslocou em um dos eixos do veículo, fazendo com que o outro eixo pendesse para a direita. Com isso, o veículo acabou caindo na ribanceira. Apesar do acidente, o motorista teve apenas ferimentos leves em uma das pernas.

Acidente aconteceu na BR-101, Sul da Bahia Crédito: Leitor

Depois do acidente, algumas pessoas se aglomeraram para saquear a carga, mas logo foram retiradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). No entanto, por volta das 23h, cerca de 20 pessoas voltaram ao local para roubar os ovos.