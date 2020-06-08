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Rodovia do Café

Dois homens morrem após acidente de moto em Nova Venécia

O acidente foi registrado na tarde deste domingo (7), na Rodovia do Café, que liga a cidade de Nova Venécia a São Gabriel da Palha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 11:00

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 11:00

Dois homens morrem após acidente de moto em Nova Venécia
O acidente aconteceu no final da tarde deste domingo (7), na Rodovia do Café, em Nova Venécia Crédito: Internauta
Um acidente envolvendo uma motocicleta deixou duas pessoas mortas na Rodovia do Café, em Nova Venécia, Região Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu no final da tarde deste domingo (7), no bairro São Cristóvão.
De acordo com informações da Polícia Militar, a suspeita é de que o condutor tenha perdido o controle da direção e, com isso, a motocicleta acabou tombando na pista. Com o impacto, o condutor e o carona não resistiram e morreram.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para os procedimentos de reconhecimento e liberação pelos familiares.

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