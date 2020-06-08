Dois homens morrem após acidente de moto em Nova Venécia

Um acidente envolvendo uma motocicleta deixou duas pessoas mortas na Rodovia do Café, em Nova Venécia, Região Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu no final da tarde deste domingo (7), no bairro São Cristóvão.
De acordo com informações da Polícia Militar, a suspeita é de que o condutor tenha perdido o controle da direção e, com isso, a motocicleta acabou tombando na pista. Com o impacto, o condutor e o carona não resistiram e morreram.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para os procedimentos de reconhecimento e liberação pelos familiares.