Homem morre atropelado em trecho da BR 101 Norte, em Aracruz

20h00 - Boa noite! Em Aracruz (Jacupemba), no Km 172 da BR 101, trânsito está fluindo no sistema pare/siga devido um acidente (atropelamento) no local. Faixa no sentido Vitória está interditada. Pedimos atenção aos condutores que trafegam pela localidade.

Por conta do atropelamento, a pista foi totalmente interditada por volta das 21h30 para o trabalho da perícia da Polícia Civil e remoção do corpo. O fluxo apenas foi normalizado cerca de uma hora depois.