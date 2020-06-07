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Em Jacupemba

Homem morre atropelado em trecho da BR 101 Norte, em Aracruz

O atropelamento ocorreu no KM 172 da rodovia federal na noite deste sábado (06). Pista ficou completamente interditada por cerca de uma hora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2020 às 13:20

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 13:20

Quilômetro 182 da BR 101, em Aracruz, onde ocorreu o acidente
Acidente aconteceu na BR 101, em Aracruz Crédito: Reprodução/Google Earth
Um atropelamento ocorrido na noite deste sábado (06) resultou na morte de uma pessoa na BR 101, em Jacupemba, distrito pertencente ao município de Aracruz, no Norte do Espírito Santo.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no KM 172, por volta das 20h, no sentido Vitória. Após ser atropelado, o homem identificado como Geneci Sorreição, chegou a receber atendimento dos socorristas da ECO 101, que administra a via, porém não resistiu aos ferimentos.
Por conta do atropelamento, a pista foi totalmente interditada por volta das 21h30 para o trabalho da perícia da Polícia Civil e remoção do corpo. O fluxo apenas foi normalizado cerca de uma hora depois.
O veículo responsável pelo atropelamento não foi identificado pela PRF. Após a liberação total da rodovia federal corpo de Genici foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal de Linhares.

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