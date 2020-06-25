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Estupro de vulnerável

Preso por estupro é morto em presídio de Vila Velha

A morte foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) na manhã dessa quinta-feira (25). A identidade dele não foi informada

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 13:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 13:59
Complexo Penitenciário no bairro Xuri, em Vila Velha
Complexo Penitenciário no bairro Xuri, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem preso na Penitenciária Estadual de Vila Velha V foi morto na manhã desta quinta-feira (25). A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) vai apurar as circunstâncias da morte.
A Sejus informou que o homem estava cumprindo pena na instituição desde 2018 por estupro de vulnerável.
A secretaria informou que depois da morte, chamou as autoridades policiais para investigar o caso e irá abrir uma sindicância.
A família do interno ainda está sendo informada da morte e , por esse motivo, a Sejus afirmou não irá divulgar o nome dele.
Com informações do G1 ES

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