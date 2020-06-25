Preso por estupro é morto em presídio de Vila Velha

Um homem preso na Penitenciária Estadual de Vila Velha V foi morto na manhã desta quinta-feira (25). A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) vai apurar as circunstâncias da morte.
A Sejus informou que o homem estava cumprindo pena na instituição desde 2018 por estupro de vulnerável.
A secretaria informou que depois da morte, chamou as autoridades policiais para investigar o caso e irá abrir uma sindicância.
A família do interno ainda está sendo informada da morte e , por esse motivo, a Sejus afirmou não irá divulgar o nome dele.
Com informações do G1 ES