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Drogas e armas apreendidas

Operação da polícia prende suspeitos de tráfico de drogas em Fundão

Segundo informações da Polícia Civil, a operação, feita em parceria com a Polícia Militar, foi resultado de um mês de investigação

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 08:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 08:54
Produtos apreendidos pela polícia em operação
Produtos apreendidos pela polícia em operação Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Cinco homens foram presos nesta quarta-feira (24) durante uma operação de combate ao tráfico de drogas, no bairro Direção, em Fundão. Os suspeitos presos eram: dois homens de 20 anos, dois homens de 30 anos, e um de 59 anos. Segundo a Polícia Civil, a operação, feita em parceria com a Polícia Militar, foi resultado de um mês de investigação. 
Durante a operação foram apreendidas duas motos, uma com suspeita de adulteração e outra com restrição de roubo, armas, drogas e mais de R$ 400 em espécie, além de rádios comunicadores. Segundo informações da Polícia Civil repassadas à TV Gazeta, os homens detidos são membros de uma organização criminosa que atuava no bairro Direção e também em Praia Grande.
Produtos apreendidos pela polícia em operação
Produtos apreendidos pela polícia em operação Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Os cinco homens foram detidos em três residências diferentes e não ofereceram resistência. Eles foram conduzidos à 13ª Delegacia Regional de Aracruz, onde o homem de 59 anos e os dois rapazes de 20 anos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Após os depoimentos, eles foram encaminhados ao sistema prisional.
Já os dois homens de 30 anos foram liberados, porque com a quantidade de droga apreendida com eles foi considerada de uso pessoal. 
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta.

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