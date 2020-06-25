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Homem é preso suspeito de abusar sexualmente da enteada em Cariacica

De acordo com a polícia, os abusos começaram quando a adolescente de 14 anos tinha 10 anos. A vítima revelou os fatos para o pastor da igreja dela, que repassou a informação para a mãe da menina

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 07:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 07:59
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem, de 30 anos, suspeito de abusar da própria enteada, de 14 anos, foi preso nesta quarta-feira (24). O mandado de prisão temporária foi cumprido pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA),  na zona rural de Cariacica, onde o suspeito estava escondido.
De acordo com o delegado responsável pelo caso, Douglas Vieira, os abusos começaram quando essa adolescente tinha 10 anos. A vítima revelou os fatos para o pastor da igreja dela, que repassou a informação para a mãe. 
Os abusos começaram quando a menina tinha apenas 10 anos. A vítima revelou os fatos ao pastor de uma igreja onde ela frequentava. Diante disso, o pastor contou para a mãe da vítima, que denunciou o ex-companheiro e o expulsou de casa. Agora, ele responderá por estupro de vulnerável, disse o responsável pelo caso, delegado Douglas Vieira.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV-V), onde permanece à disposição da Justiça.

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Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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