Homem é preso suspeito de abusar sexualmente da enteada em Cariacica

Um homem, de 30 anos, suspeito de abusar da própria enteada, de 14 anos, foi preso nesta quarta-feira (24). O mandado de prisão temporária foi cumprido pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), na zona rural de Cariacica, onde o suspeito estava escondido.
De acordo com o delegado responsável pelo caso, Douglas Vieira, os abusos começaram quando essa adolescente tinha 10 anos. A vítima revelou os fatos para o pastor da igreja dela, que repassou a informação para a mãe.
Os abusos começaram quando a menina tinha apenas 10 anos. A vítima revelou os fatos ao pastor de uma igreja onde ela frequentava. Diante disso, o pastor contou para a mãe da vítima, que denunciou o ex-companheiro e o expulsou de casa. Agora, ele responderá por estupro de vulnerável, disse o responsável pelo caso, delegado Douglas Vieira.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV-V), onde permanece à disposição da Justiça.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta