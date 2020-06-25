Gerente de facção mineira que movimentava mais de R$ 1 milhão é preso no ES

Uma operação em conjunto da Polícia Civil do Espírito Santo e de Minas Gerais prendeu um homem apontado como o gerente de uma facção criminosa mineira na manhã desta quinta-feira (25) em Jacaraípe, na Serra. O suspeito, que coordenava as operações financeiras do grupo, já havia movimentado mais de R$ 1 milhão em contas nos últimos anos, de acordo com informações da polícia repassadas à TV Gazeta.
A operação Calcanhar de Aquiles foi realizada em parceria pela Polícia Civil dos dois Estados. Além do cumprimento do mandado de prisão na Serra, ações foram realizadas nas cidades mineiras de Contagem e Coronel Fabriciano. Aqui no Espírito Santo, 15 policiais participaram da operação, sendo cinco vindos de Minas Gerais.
Segundo o delegado Glaydson Souza, de Manhumirim/MG, as investigações tiveram início com a prisão de traficantes na cidade mineira. A partir daí, foram identificados os fornecedores e a quadrilha que comandava as ações, chamada de Bonde do Manoel Maia.
A operação foi realizada através de uma investigação que iniciou em Manhumirim por meio da prisão de pequenos traficantes. Conseguimos levantar informações de quem seriam os fornecedores desses pequenos traficantes. E chegamos na quadrilha denominada Bonde do Manoel Maia, que atualmente tem sede em Coronel Fabriciano. Essa quadrilha é comandada por uma família, que parte está presa e parte está solta, contou.
PRISÃO NO ES
Nas investigações, foram identificadas duas pessoas responsáveis pela parte financeira da quadrilha. Um deles é o que foi preso nesta quinta (25) em Jacaraípe. Segundo o delegado, o homem já havia movimentado uma quantia milionária em contas bancárias.
Durante a investigação, foi levantado dois operadores financeiros. Um deles preso hoje na Serra, que seria o gerente da facção. Nos últimos anos, movimentou mais de 1 milhão de reais em suas contas bancárias, disse.
Ainda de acordo com a polícia, o homem veio para o Espírito Santo há cerca de 1 ano, com medo de ser morto por traficantes rivais. Mas isso não impediu que ele fizesse as operações financeiras da quadrilha. Além do cumprimento do mandado de prisão, foram bloqueados R$ 140 mil de contas bancárias utilizadas por traficantes da facção.
Segundo o chefe da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), delegado Romualdo Gianordoli, o homem não tinha envolvimento com o crime na região de Jacaraípe.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta