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Jacaraípe

Gerente de facção mineira que movimentava mais de R$ 1 milhão é preso no ES

De acordo com informações da polícia, o homem veio para o Espírito Santo há cerca de 1 ano com medo de ser morto por traficantes rivais

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 10:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 10:10
Operação conjunta das policias do Espírito Santo e de Minas Gerais prendeu, na Serra, homem apontado como gerente do tráfico de facção mineira
Operação conjunta das policias do Espírito Santo e de Minas Gerais prendeu, na Serra, homem apontado como gerente do tráfico de facção mineira Crédito: Divulgação / PCES
Uma operação em conjunto da Polícia Civil do Espírito Santo e de Minas Gerais prendeu um homem apontado como o gerente de uma facção criminosa mineira na manhã desta quinta-feira (25) em Jacaraípe, na Serra. O suspeito, que coordenava as operações financeiras do grupo, já havia movimentado mais de R$ 1 milhão em contas nos últimos anos, de acordo com informações da polícia repassadas à TV Gazeta. 
A operação Calcanhar de Aquiles foi realizada em parceria pela Polícia Civil dos dois Estados. Além do cumprimento do mandado de prisão na Serra, ações foram realizadas nas cidades mineiras de Contagem e Coronel Fabriciano. Aqui no Espírito Santo, 15 policiais participaram da operação, sendo cinco vindos de Minas Gerais.

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Segundo o delegado Glaydson Souza, de Manhumirim/MG, as investigações tiveram início com a prisão de traficantes na cidade mineira. A partir daí, foram identificados os fornecedores e a quadrilha que comandava as ações, chamada de Bonde do Manoel Maia.
A operação foi realizada através de uma investigação que iniciou em Manhumirim por meio da prisão de pequenos traficantes. Conseguimos levantar informações de quem seriam os fornecedores desses pequenos traficantes. E chegamos na quadrilha denominada Bonde do Manoel Maia, que atualmente tem sede em Coronel Fabriciano. Essa quadrilha é comandada por uma família, que parte está presa e parte está solta, contou.

PRISÃO NO ES

Nas investigações, foram identificadas duas pessoas responsáveis pela parte financeira da quadrilha. Um deles é o que foi preso nesta quinta (25) em Jacaraípe. Segundo o delegado, o homem já havia movimentado uma quantia milionária em contas bancárias.
Durante a investigação, foi levantado dois operadores financeiros. Um deles preso hoje na Serra, que seria o gerente da facção. Nos últimos anos, movimentou mais de 1 milhão de reais em suas contas bancárias, disse.
Policiais capixabas e mineiros durante operação conjunta que prendeu gerente de facção criminosa de Minas Gerais em Jacaraípe, na Serra
Policiais capixabas e mineiros durante operação conjunta que prendeu gerente de facção criminosa de Minas Gerais em Jacaraípe, na Serra Crédito: Divulgação / Polícia Civil
Ainda de acordo com a polícia, o homem veio para o Espírito Santo há cerca de 1 ano, com medo de ser morto por traficantes rivais. Mas isso não impediu que ele fizesse as operações financeiras da quadrilha. Além do cumprimento do mandado de prisão, foram bloqueados R$ 140 mil de contas bancárias utilizadas por traficantes da facção.
Segundo o chefe da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), delegado Romualdo Gianordoli, o homem não tinha envolvimento com o crime na região de Jacaraípe.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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