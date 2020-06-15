Impunidade de PM que agrediu frentista é outro tapa na cara da sociedade

Policial deu tapa na cara do frentista e apontou a arma para ele Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Desde o início, obstáculos se impuseram. O frentista vítima das intimidações precisou encarar uma via-crúcis burocrática que pode ser considerada mais uma violência, quando decidiu denunciar a má conduta do policial. Sem orientações oficiais, algo que deveria ser regra na corporação que existe justamente para proteger o cidadão, Joelcio ficou sem rumo, circulando pelo batalhão da PM, pela própria Corregedoria e por uma delegacia da Polícia Civil. Quando mais precisou, não teve o amparo institucional necessário.

A primeira audiência está marcada para o dia 24 de novembro, quando as agressões já vão ter completado dez meses. Mesmo que os prazos do Judiciário estejam suspensos desde o dia 18 de março, por causa da pandemia, o histórico de morosidade em ações que envolvem abusos e agressões de agentes públicos, principalmente policiais, não costumam ser céleres. O risco de caírem no esquecimento existe, e o papel da imprensa é essencial nesta cobrança.

A sociedade precisa de respostas rápidas sobre a atuação do braço armado do Estado, cujos membros devem ter um compromisso constante com as próprias condutas. Abusos de autoridade são intoleráveis e podem matar, não é por pouco que a morte de George Floyd nos Estados Unidos provocou tamanha comoção: a polícia é essencial para a manutenção do tecido social, mas não está acima da lei e dos direitos humanos. Qualquer que tenha sido a discussão entre Joelcio e o sargento Clemilson, nada justifica a atitude do agente da lei.