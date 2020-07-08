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Vila Velha

Acusados de homicídio que vendiam droga por delivery são presos no ES

Breno Nascimento Corrêa e Leonardo Rocha de Carvalho foram encaminhados ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, devido aos ferimentos adquiridos durante a fuga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 20:44

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 20:44

Drogas eram vendidas na residência e por encomenda, na região de Vila Velha
Drogas eram vendidas na residência e por encomenda, na região de Vila Velha Crédito: Divulgação Polícia Civil
Dois homens com mandados de prisão por homicídio em aberto e que vendiam drogas no sistema de delivery foram presos nesta quarta-feira (8), no bairro Ataíde, em Vila Velha. No local que funcionava como ponto de venda e de preparação, os policias encontraram uma "boa quantidade" de droga e ferramentas que auxiliavam no sistema delivery. Segundo informações da Polícia Civil, Breno Nascimento Corrêa, de 23 anos e Leonardo Rocha de Carvalho, também conhecido como "Leozinho do Vasco", de 25 anos, tentaram fugir após a chegada dos policiais.
Foram presos, mas encaminhados ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, devido aos ferimentos adquiridos durante a fuga, onde estão sob escolta.
Segundo o chefe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, o delegado Romualdo Gianordolli, a tentativa de fuga se deu pelos mandados de prisão.
"O desespero por fugir provavelmente não foi pela quantidade de droga, mas pelos mandados de prisão. Tentaram fugir de qualquer maneira, mas hoje não foi o dia deles", destacou.
Breno Nascimento Corrêa tem um mandado de prisão por homicídio na Serra. Já Leozinho do Vasco tinha dois mandados pelo mesmo crime, ambos em Vila Velha.
Segundo a PC, eles foram autuados em flagrante por tráfio de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de munição e uso de documento falso.
Ainda de acordo com o delegado, o comércio de drogas acontecia na região, mas a dupla pretendia expandir o negócio.
"Copiam o mercado regular. Se expõem mais, mas com certeza fomentam os lucros, mas isso acabou", completou.
Outro indivíduo que operava no sistema em conjunto com a dupla foi identificado e também deve ser preso, segundo Gianordolli.

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