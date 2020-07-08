Suspeito de traficar anabolizantes e falsificar receitas é preso em Vitória

Caixas do medicamento chamado Duratesto e receitas falsificadas apreendidas durante a operação Crédito: Polícia Civil

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de anabolizantes e falsificação de receitas médicas, nesta terça-feira (07), em uma ação no bairro Jardim Camburi, em Vitória. As apreensões foram comandadas pela equipe da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa).

De acordo com a titular da Defa, delegada Nicolle Perúsia, durante a ação realizada na residência do suspeito foram apreendidas 15 caixas do medicamento chamado Duratesto - um esteroide anabolizante utilizado durante o tratamento de reposição de testosterona- além de seringas e algumas receitas falsificadas. Ele falsificava as receitas médicas para comprar os anabolizantes em farmácias de Vitória e, assim, revendê-los e usá-los também, explicou.

A delegada também informou que essa não é a primeira vez que o homem é detido. Ele foi preso em 2018 pelo crime de furto, ressalta.