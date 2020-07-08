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Jardim Camburi

Suspeito de traficar anabolizantes e falsificar receitas é preso em Vitória

Na residência do suspeito, em Jardim Camburi, foram apreendidas 15 caixas do medicamento, além de seringas e receitas falsificadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 17:43

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 17:43

Apreensão anabolizantes
Caixas do medicamento chamado Duratesto e receitas falsificadas apreendidas durante a operação Crédito: Polícia Civil
Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de anabolizantes e falsificação de receitas médicas, nesta terça-feira (07), em uma ação no bairro Jardim Camburi, em Vitória. As apreensões foram comandadas pela equipe da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa).
De acordo com a titular da Defa, delegada Nicolle Perúsia, durante a ação realizada na residência do suspeito foram apreendidas 15 caixas do medicamento chamado Duratesto - um esteroide anabolizante utilizado durante o tratamento de reposição de testosterona- além de seringas e algumas receitas falsificadas. Ele falsificava as receitas médicas para comprar os anabolizantes em farmácias de Vitória e, assim, revendê-los e usá-los também, explicou.
A delegada também informou que essa não é a primeira vez que o homem é detido. Ele foi preso em 2018 pelo crime de furto, ressalta.
O homem foi atuado pelo crime de crime de falsificação de documento particular, farmacêutico ou medicinal e por tráfico de anabolizantes. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

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