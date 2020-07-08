Mario André do Carmo Morandi estava em uma padaria quando foi assassinato nesta terça-feira (7), em Vila Velha Crédito: Reprodução | Facebook

Your browser does not support the audio element. Comandante-geral da PM do ES lamenta morte de policial da reserva

O comandante-geral lamentou a morte de Morandi e garantiu que o caso está em investigação pela Polícia Civil. Caus afirmou ainda que o sistema de inteligência da Polícia Militar está atuando nas investigações.

"Fato lamentável, mais uma vida humana e integrante da Polícia Militar. Estamos fortemente trabalhando com a Polícia Civil e o sistema de inteligência da Polícia Militar para elucidarmos esse caso", disse brevemente.

A Polícia Civil afirmou, por meio de nota, que o caso está em investigação pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, que iniciou diligências logo após o fato e segue coletando informações. A polícia informou também que o carro encontrado na Rodovia Leste Oeste incinerado na noite de ontem foi periciado, mas nenhum suspeito foi detido.

A Polícia Civil alegou que outros detalhes da investigação não serão repassados para que a apuração dos fatos seja preservada.

ENTENDA O CASO

Conforme informou inicialmente a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 17h30 de terça-feira, dia 7 de julho, em via pública, e o policial teve o óbito confirmado no local. Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por indivíduos que passaram em um carro preto. A perícia da Polícia Civil foi acionada. Nenhum suspeito foi detido.

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O crime causou tumulto no local, e moradores relataram ter ouvido mais de cinco disparos. Mario André estava dentro de uma padaria, no bairro Itapoã, em Vila Velha, quando foi assassinado.