Homem preso duas vezes no mesmo dia por furtar clínica no ES é solto de novo

O homem preso em Vila Velha duas vezes em um único dia depois de tentar furtar a mesma clínica de fisioterapia foi solto novamente. Dessa vez, por decisão da Justiça. O suspeito, Armando Sena Oliveira, chegou a ser levado para o presídio em Viana após cometer os crimes na segunda-feira (06), mas a juíza Raquel de Almeida Valinho concedeu liberdade provisória sem fiança para ele.
O alvará de soltura foi expedido na manhã de quarta-feira (08). Armando foi preso pela primeira vez na manhã de segunda. O suspeito foi flagrado depois que o alarme do estabelecimento tocou e estava com uma sacola com eletrodomésticos da clínica.
O homem foi levado para a delegacia por volta das 7h, mas não ficou preso e foi liberado pelo delegado. Segundo a Polícia Civil, ele foi liberado com base na aplicação do princípio jurídico da insignificância, já que não tinha histórico criminal, não causou dano ao patrimônio alheio e a ação criminosa não foi consumada, já que ele foi flagrado enquanto tentava cometer o crime.
Às 15h da mesma segunda-feira, o suspeito já estava na rua. De acordo com o dono do estabelecimento, o suspeito saiu da delegacia a pé e voltou direto para a clínica para tentar furtar novamente. Após ser detido novamente, a Polícia Civil manteve a prisão e o conduziu para o presídio.
A juíza Raquel de Almeida Valinho, porém, decidiu por libertá-lo provisoriamente, alegando que não há registros criminais antecedentes contra Armando. Para a magistrada, a liberdade dele "não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita".
O suspeito precisa seguir algumas medidas cautelares: ele está impedido de sair da Grande Vitória sem autorização da Justiça, está proibido de frequentar bares e boates, de ter contato com a vítima e de ir à clínica que furtou e não pode sair de casa entre as 20h e 6h.