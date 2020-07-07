Entenda por que homem que furtou clínica no ES foi liberado da prisão

O homem foi preso pela primeira vez de manhã dentro da clínica de fisioterapia em Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Ainda segundo a PC, a aplicação do princípio da insignificância se deu uma vez que o suspeito não tinha histórico criminal, não causou dano ao patrimônio alheio e a ação criminosa não foi consumada, já que ele foi flagrado enquanto tentava cometer o crime. Após a repetição da tentativa, horas depois, o homem foi então encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Sobre o assunto, a reportagem conversou com especialistas para entender se a aplicação do princípio foi correta.

Para o advogado criminalista e professor de Direito Penal, Elcio Cardozo Miguel, o princípio visa evitar que pessoas que furtem objetos de valor baixo sejam presas. "É o que, em tese, deve ser aplicado àquelas absurdas condenações para pessoas que furtam pacotes de biscoito ou coisas similares. Porém, como o homem tentou novamente cometer o furto, foi aplicado o entendimento de que o princípio da insignificância não pode ser aplicado repetidas vezes, para evitar a impunidade. Apesar disso, recentemente o STF entendeu que este princípio pode ser aplicado por reiteradas vezes, caso os bens sejam de baixo valor", disse.

ENTENDIMENTO JURÍDICO X ENTENDIMENTO POLÍTICO

Entendimento semelhante é o do advogado criminalista e professor de Direito Penal e Direito Processual Penal Anderson Burke, que diz que, em termos científicos, para ser infração penal, deve-se haver violação a um bem de terceiro. "Sempre que um indivíduo subtrair um patrimônio que não cause prejuízo, não representando um dano ao patrimônio, não será classificado como crime. Entretanto, há entendimentos no STJ e no STF de que se o indivíduo for um criminoso habitual, repetindo este tipo de crime de valores menores, o princípio não se aplicaria a ele", iniciou.

Para Burke, o entendimento dos tribunais superiores, quando no sentido de não ser sempre aplicado o princípio da insignificância nestes crimes, acaba sendo mais político do que jurídico. "Porque se for técnico, com base na Teoria do Crime, tem que considerar que não houve crime. Então é um entendimento mais político, por não se querer dar carta branca ao infrator e isso é coerente. O indivíduo, sabendo que se furtar objeto de pequeno valor, nunca será punido, teria mesmo uma carta branca. Existem então esses dois lados, o jurídico e o político", explicou.

"Do ponto de vista científico, só pode ser crime aquilo que de forma real viole bem jurídico de terceiro e, não se violando, sendo valor insignificante, não pode ser crime, o sujeito tem que ficar em liberdade. Mas se houver a reiteração delitiva, pode ser que o magistrado entenda que o indivíduo não merece o princípio da insignificância e deve-se analisar a questão da prisão, que é o segundo ponto a se considerar, pela análise dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para ver se há necessidade de ficar preso" Anderson Burke - Advogado e Professor de Direito

REFORMA LEGISLATIVA