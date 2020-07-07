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Tentativa de homicídio

Suspeito de esfaquear parceiro da ex-companheira é preso em Colatina

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 15 de junho deste ano, mas a prisão do jovem de 24 anos só ocorreu nesta segunda-feira (6)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 13:57

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 13:57

Delegacia Regional de Colatina
Investigadores da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina conseguiram localizar o suspeito Crédito: Reprodução /TV Gazeta
Equipes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, na Região Noroeste do Estado, conseguiram prender um jovem de 24 anos, que é suspeito de tentar esfaquear o atual parceiro de sua ex-companheira, um adolescente de 16 anos.
O suspeito foi preso nesta segunda-feira (6) no mesmo local onde o crime foi cometido, na residência da ex-companheira dele, no bairro São Silvano. A tentativa de homicídio, no entanto, aconteceu no dia 15 de junho deste ano.
O suspeito não aceitava que a vítima se relacionasse com outra pessoa. No dia do crime, ele foi até a casa onde o casal estava e desferiu cinco golpes de faca contra a vítima, um jovem de 16 anos que precisou ser internado por cerca de uma semana e, felizmente, sobreviveu, relata o delegado Deverly Junior, titular da DHPP de Colatina.
Segundo o delegado, o suspeito não foi encontrado pela polícia no dia do crime. Após uma denúncia anônima, os investigadores confirmaram que o suspeito estaria retornando para a casa da ex-companheira. Rapidamente, após a denúncia, conseguimos localizá-lo e prendê-lo, comentou.

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O titular da DHPP de Colatina disse ainda que o suspeito tem passagem pela polícia pelos crimes de furto, roubo e pela Lei Maria da Penha, após ameaças contra a própria ex-companheira. A mulher contou que, logo após o suspeito sair do presídio, no início deste ano, o homem começou a segui-la e empreender diversas ameaças contra ela, acrescentou.
Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e pela impossibilidade de defesa da vítima. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, onde permanece à disposição da Justiça.

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