O "prende e solta" fortalece o crime como escolha de vida

O homem foi preso pela primeira vez de manhã dentro da clínica de fisioterapia em Vila Velha, mas acabou liberado no mesmo dia Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Se fossem exceções, não causariam tanta indignação os casos em que criminosos presos em flagrante são imediatamente liberados e voltam a cometer os mesmos crimes que os levaram originalmente à prisão. No episódio em que o ladrão voltou à mesma clínica, em Vila Velha, para terminar o "serviço" interrompido pela polícia apenas algumas horas antes só reforça a falência do sistema punitivo, incapaz de provocar a mudança do comportamento marginal por ter ele próprio entrado em descrédito.

O dilema do sistema penal brasileiro é manifesto: as prisões estão nos seus limites de ocupação e simplesmente não é possível (nem recomendável) o encarceramento em massa, que promovem as universidades do crime. É preciso buscar outras formas de manutenção da ordem, portanto.

No caso de Vila Velha, foi aplicado o princípio da insignificância e o homem foi liberado. Delitos menores, ao passarem pelas audiências de custódia, podem receber punições menos duras, com cumprimento em liberdade. A questão é que, com as réguas muitas vezes subjetivas para avaliar a gravidade desses atos, acabam-se abrindo as portas da impunidade.

A fragilidade do sistema penal reside nesse impasse. E o que falta é uma legislação mais moderna, que permita o que se condicionou chamar de "prisões de qualidade": não é prender mais, mas prender melhor. E rapidamente. Até mesmo com punições mais duras, que provoquem o temor verdadeiro de quem deseja se aventurar pelo mundo do crime.

Da forma que se encontra hoje, a detenção se torna apenas um passeio regular para bandidos experimentados, principalmente os especializados em crimes contra o patrimônio . Acaba valendo a pena investir nesse setor da criminalidade, quando se sabe que não há punição. É uma infindável perseguição de gato e rato. E o roedor sempre ri por último.

Já faz quase uma década que se discute no âmbito legislativo a reformulação do Código Penal, e é indubitavelmente urgente que ele se encaixe aos desafios contemporâneos. A sociedade se transformou, e a criminalidade não é mais a mesma. A Justiça precisa ganhar em agilidade e, principalmente, em efetividade. O "prende e solta" fortalece o crime como escolha de vida e desmoraliza a Justiça e a polícia.