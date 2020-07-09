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R$ 170 mil de prejuízo

Polícia identifica esquema de cancelamento de multas por ex-servidor de Cariacica

Ele é investigado por um esquema de cancelamento indevido de multas aplicadas, de infrações graves e gravíssimas, de quando era servidor efetivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 08:59

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 08:59

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
Viatura da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Um ex-servidor municipal de Cariacica é alvo da Operação Trânsito Livre, deflagrada pela Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Decor), da Polícia Civil. Ele é investigado por um esquema de cancelamento indevido de multas aplicadas, de infrações graves e gravíssimas, de quando era servidor efetivo. A polícia aponta que o prejuízo aos cofres públicos chegou a R$ 170 mil.
Polícia identifica esquema de cancelamento de multas por ex-servidor de Cariacica
De acordo com as investigações, o ex-servidor possuía a senha de acesso do sistema do Detran por onde fazia o cancelamento das multas. Ele cancelava multas graves e gravíssimas, como dirigir bêbado, por exemplo. Segundo o titular da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Decor), delegado Janderson Lube, o homem fazia isso em troca de pagamentos ou como favor.
Era servidor destinado a essa atuação na prefeitura de Cariacica. E ele tinha a senha de acesso. E realizou ali, por vezes mediante a pagamento e também como favor, e realizou o cancelamento indevido de multas, inclusive em outros municípios, disse.

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O nome do ex-servidor não foi divulgado. A polícia informou que ele trabalhou na Prefeitura de Cariacica como comissionado entre setembro do ano passado a fevereiro deste ano, quando foi exonerado. As investigações vão continuar e as autoridades não descartam a participação de outras pessoas no esquema.
Vamos atrás de todos. Chegando denúncias, nós vamos investigar. A população pode colaborar ligando para o 181, informando sobre a ocorrência de casos de corrupção, para que possamos iniciar os trabalhos e prender essas pessoas, tirar essas pessoas do convívio social. Elas cometem crimes pensando nelas próprias, em prejuízo de toda a população, destacou o delegado Marcus Vinicius Rodrigues, chefe da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco).
De acordo com a polícia, o suspeito será indiciado somente após a conclusão das investigações. Ele poderá responder por corrupção passiva, inserção de dados falsos e outros crimes. 
A Prefeitura de Cariacica informou, por meio de nota, que o servidor envolvido na investigação teve o acesso ao sistema bloqueado e foi exonerado imediatamente, assim que o município tomou ciência de todo o processo. Segundo o município, desde então, a Secretaria Municipal de Defesa Social vem contribuindo com as investigações.

PRESO DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do ex-servidor, a polícia encontrou uma fraude na medição de energia da casa. Com o apoio de peritos e de funcionários da concessionária de energia elétrica, foi comprovada a irregularidade. Por isso, o homem foi preso em flagrante e autuado por estelionato.
Com apoio dos peritos e funcionários da EDP, possibilitou a realização da prisão em flagrante dele por crime de estelionato, pela fraude no medidor de energia que foi devidamente constatado. Após ser autuado, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, contou o delegado Janderson Lube.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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