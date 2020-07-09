Suspeito de sequestro no ES tem condenações que somam mais de 150 anos de prisão

Charles, à esquerda, e Flávio, foram detidos na abordagem realizada em Domingos Martins. Eles são suspeitos de sequestrarem o gerente do banco do Brasil de Ibiraçu e a namorada dele Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Segundo o superintendente de Polícia Especializada, o delegado José Lopes, Charles Dias da Rocha Sobrinho, o Nordestino, e Flávio Aparecido Ferreira já foram condenados no passado, mas continuavam praticando crimes. No caso de Flávio, o somatório das condenações ultrapassa os cem anos. Ele ainda tentou usar um nome falso para não ser identificado.

Com a dupla, a polícia recuperou cerca de R$ 150 mil levados da agência do Banco do Brasil de Ibiraçu Crédito: Divulgação/Polícia Civil

"O Flávio, que se identificou como Fábio, usou uma identidade falsa. Ontem (quarta-feira) conseguimos a informação por meio da Polícia de Minas Gerais que o nome dele é Flávio e não Fábio. Ele possui condenações, que somadas chegam a 150 anos. Entre elas, furto, roubo, extorsão, latrocínio (roubo seguido de morte). Ambos são elementos perigosos. As investigações continuam, ainda temos que identificar os outros envolvidos e recuperar o restante do dinheiro", detalhou Lopes, reforçando que R$ 150 mil reais roubados do banco foram recuperados.

Flávio apresentou uma identidade falsa para não ser identificado pela polícia ao ser preso. Ele soma condenações que somadas chegam a 150 anos de prisão Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Já Charles tem passagem pela polícia no ano de 2011 por extorsão mediante sequestro e foi condenado pelo mesmo crime ocorrido nesse caso.

INVESTIGAÇÃO

A prisão da dupla não significou o encerramento do caso. A polícia segue investigando o sequestro e roubo da agência para chegar aos outros três envolvidos na ação da última segunda-feira (6). Ao todo, cinco criminosos sequestraram o gerente do banco e a mulher.

Não foi informado pela polícia e também pelo Banco do Brasil a quantia total levada da agência de Ibiraçu , mas a assessoria do banco disse, em nota, que o atendimento na agência já foi normalizado e o gerente está recebendo o apoio necessário.