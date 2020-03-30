Bombeiros resgatam cadela que ficou 5 dias no alto de montanha em Ibiraçu

Na última quarta-feira (25), os Bombeiros de Aracruz, na região Norte do Espírito Santo, foram acionados para um resgate, mas um pouco diferente e até certo ponto inusitado para os militares. Há pelo menos cinco dias, uma cadela pertencente a uma moradora do distrito de Pedro Palácio, no interior de Ibiraçu, ficou isolada, sem água e comida, em uma montanha e impossibilitada de descer.
Dona Tereza, como foi identificada a moradora, estava aflita com a situação e de casa conseguia avistar a cachorrinha à distância, porém não tinha como ter acesso ao local onde estava o animal. Chegando ao local, próximo à linha férrea, os bombeiros constataram o risco da operação de resgate, visto que, para ter acesso à área onde o cão estava, eles teriam que fazer uma escalada de cerca de 55 metros e em uma montanha sem via para isso. Além disso, foi necessário utilizar a técnica do rapel para a descida.
Experiente em escaladas e resgates de risco, o cabo Fabre ficou responsável com a missão de retirar a cadelinha da montanha após o planejamento elaborado pela equipe que foi até o local. Além dele, participaram do resgate os sargentos Edvaldo e Pagiola.
ASSISTA AO RESGATE
TENSÃO
Por ser uma área crítica, na descida o cabo e a cadela sofreram uma queda de cerca de quatro metros, porém a guia de segurança feita pelo bombeiro evitou que sofressem ferimentos ou algo pior.
Após momentos de tensão, o cabo Fabre e a cachorra chegaram a salvos à propriedade. Ajoelhada e em orações, Dona Tereza recebeu a cadelinha das mãos do bombeiro.