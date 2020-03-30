Bombeiros resgatam cadela que ficou 5 dias no alto de montanha em Ibiraçu

Dona Tereza, como foi identificada a moradora, estava aflita com a situação e de casa conseguia avistar a cachorrinha à distância, porém não tinha como ter acesso ao local onde estava o animal. Chegando ao local, próximo à linha férrea, os bombeiros constataram o risco da operação de resgate, visto que, para ter acesso à área onde o cão estava, eles teriam que fazer uma escalada de cerca de 55 metros e em uma montanha sem via para isso. Além disso, foi necessário utilizar a técnica do rapel para a descida.