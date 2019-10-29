Despedidas e a missão sem volta: os últimos dias de bombeiro morto em resgate no ES

Uma história de amor de quase 30 anos. Difícil, agora, é conviver com a dor e a saudade. Pela primeira vez, a viúva do subtenente Marco Antônio Cordeiro, 47 anos, Denize Cordeiro, 46, fala com a imprensa sobre a morte do marido. O bombeiro perdeu a vida após salvar um cachorro em um penhasco no dia 19 de agosto, em Alfredo Chaves, no Espírito Santo.
A dona de casa de 46 anos recebeu a equipe de A Gazeta na casa da família no bairro Aribiri, em Vila Velha. Na conversa, ela contou que, sem saber que seriam seus últimos dias de vida, o marido teve atitudes em que parecia se despedir da esposa e dos filhos. Naquele dia, depois de descer as escadas de casa para ir trabalhar, ele voltou para dizer que amava o filho.
Um outro ponto que chama a atenção na entrevista é que Cordeiro não era o profissional escalado para o resgate do animal. Ele foi no lugar de outro colega. Estava muito feliz, de maneira especial, pelos seus 23 anos na corporação, comemorados na data de sua morte.
Na entrevista, Denize revela o que sabe sobre o acidente, o que acredita ter acontecido naquele penhasco e como soube, pelo filho do casal, o que tinha acontecido com o esposo.