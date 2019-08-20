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Resgate de cachorro

Bombeiro completou 23 anos na corporação no dia em que morreu no ES

"É um momento de dor, faltam palavras para expressas a dor que estamos sentindo", diz o porta-voz dos bombeiros do Espírito Santo

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 07:08

Angelo Santos Dias

Angelo Santos Dias

Publicado em 

20 ago 2019 às 07:08
O subtenente do Corpo de Bombeiros Marco Antônio Cordeiro, de 44 anos, morto durante o resgate de um cachorro, faleceu no mesmo dia que completava 23 anos na corporação. A informação foi confirmada pelo porta-voz dos bombeiros do Espírito Santo, tenente-coronel Carlos Wagner Borges.
O acidente aconteceu em um Morro de Sagrada Família, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Estado.
Cordeiro fazia um rapel para tentar salvar um cachorro que estava no penhasco há três dias.
O militar era especializado em resgate em altura.
De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, o subtenente foi socorrido com vida, mas morreu logo após o resgate.
Bombeiro completou 23 anos na corporação no dia em que morreu no ES
"FALTAM PALAVRAS"
“Nesses 23 anos de serviço vários alunos do Corpo de Bombeiros passaram pelas suas mãos em treinamento. É um momento de dor, faltam palavras para expressas a dor que estamos sentindo. Era um profissional de extrema competência e habilidade”, tenente-coronel Carlos Wagner Borges.
ANIMAL RESGATADO
“Ele conseguiu fazer o resgate. A última fala dele foi: ‘equipe, animal resgatado’. A partir daí, perdemos o contato”, contou Carlos Wagner. 
SEPULTAMENTO 
Bombeiros e familiares do subtenente Marco Antônio Cordeiro participam do velório do militar na manhã desta terça-feira (20), no quartel do Comando Geral dos Bombeiros, na Enseada do Suá, em Vitória. O sepultamento está marcado para as 14h30, em um cemitério na Serra.

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