O subtenente do Corpo de Bombeiros Marco Antônio Cordeiro , de 44 anos, morto durante o resgate de um cachorro, faleceu no mesmo dia que completava 23 anos na corporação. A informação foi confirmada pelo porta-voz dos bombeiros do Espírito Santo, tenente-coronel Carlos Wagner Borges.

O acidente aconteceu em um Morro de Sagrada Família, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Estado.

Cordeiro fazia um rapel para tentar salvar um cachorro que estava no penhasco há três dias.

O militar era especializado em resgate em altura.

De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, o subtenente foi socorrido com vida, mas morreu logo após o resgate.

Your browser does not support the audio element. Bombeiro completou 23 anos na corporação no dia em que morreu no ES

"FALTAM PALAVRAS"

“Nesses 23 anos de serviço vários alunos do Corpo de Bombeiros passaram pelas suas mãos em treinamento. É um momento de dor, faltam palavras para expressas a dor que estamos sentindo. Era um profissional de extrema competência e habilidade”, tenente-coronel Carlos Wagner Borges.

ANIMAL RESGATADO

“Ele conseguiu fazer o resgate. A última fala dele foi: ‘equipe, animal resgatado’. A partir daí, perdemos o contato”, contou Carlos Wagner.

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