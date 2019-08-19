Bombeiro morre durante resgate de cachorro em Alfredo Chaves

Helicópteto do NOTAer chegou a fazer o resgate do bombeiro, mas ele não resistiu aos ferimentos

Um ato heroico que terminou em tragédia. O subtenente Marco Antônio Cordeiro do 5º Batalhão dode Guarapari morreu na tarde desta segunda-feira (19) ao participar de uma, em um morro de Sagrada Família, em, na Região Serrana do

Cordeiro fazia um rapel para tentar salvar o animal desde o início desta manhã, às 9 horas. Ele era especializado em resgates em altura e, na hora que foi tirar o cachorro do penhasco — que estava preso no local há três dias — sofreu um acidente.