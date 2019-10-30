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A morte de um herói: mãe revela o que acredita ter acontecido com filho em resgate no ES

Veja o relato emocionado da mãe do subtenente Marco Cordeiro, que perdeu a vida como um herói, ao salvar um cachorro em um penhasco, em Alfredo Chaves. Dois meses depois da perda, a mãe diz o que acredita ter acontecido com o filho

Laila Magesk

Editora-adjunta

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 14:11

Publicado em

30 out 2019 às 14:11
Data: 10/10/2019 - ES - Villa Velha - Mãe do bombeiro Cordeiro, que morreu quando resgatava um cachorro em Alfredo Chaves - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
O coração de uma mãe não se acostuma com a dor de perder um filho. Há pouco mais de dois meses, a aposentada Iraci Maria Borlot da Silva, 67 anos, sente todos os dias a ausência do seu primogênito, o subtenente Marco Antônio Cordeiro, morto no dia 19 de agosto, ao salvar um cachorro durante um resgate no município de Alfredo Chaves, no Espírito Santo.

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A mãe do bombeiro conversou com a reportagem de A Gazeta na casa onde ele morava com a esposa e os dois filhos do casal, em Vila Velha, e relatou como tem sido esses dias após a perda.
No vídeo, em um depoimento forte, ela faz uma comparação do filho com uma águia, narra o que sabe sobre o acidente e o que acredita ter acontecido naquele dia. Sustentada pela fé, ela acredita que o filho esteja no paraíso, o que, de certa forma, a consola.
Iraci contou que o amor pela corporação faz parte da família. O pai do subtenente, já falecido, era capitão do Corpo de Bombeiros, e um dos irmãos de Cordeiro, também é bombeiro.
Subtenente Marco Antônio Cordeiro, do Corpo de Bombeiros, que faleceu em um resgate Crédito: Arquivo da família

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