A morte de um herói: mãe revela o que acredita ter acontecido com filho em resgate no ES

O coração de uma mãe não se acostuma com a dor de perder um filho. Há pouco mais de dois meses, a aposentada Iraci Maria Borlot da Silva, 67 anos, sente todos os dias a ausência do seu primogênito, o subtenente Marco Antônio Cordeiro, morto no dia 19 de agosto, ao salvar um cachorro durante um resgate no município de Alfredo Chaves, no Espírito Santo.
A mãe do bombeiro conversou com a reportagem de A Gazeta na casa onde ele morava com a esposa e os dois filhos do casal, em Vila Velha, e relatou como tem sido esses dias após a perda.
No vídeo, em um depoimento forte, ela faz uma comparação do filho com uma águia, narra o que sabe sobre o acidente e o que acredita ter acontecido naquele dia. Sustentada pela fé, ela acredita que o filho esteja no paraíso, o que, de certa forma, a consola.
Iraci contou que o amor pela corporação faz parte da família. O pai do subtenente, já falecido, era capitão do Corpo de Bombeiros, e um dos irmãos de Cordeiro, também é bombeiro.