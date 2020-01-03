Veja como funcionam os novos bafômetros usados nas blitze da PM no ES

Bafômetro passivo, à esquerda, e o tradicional, à direita. Crédito: José Carlos Schaeffer

Já estão em uso os novos bafômetros adquiridos pela Polícia Militar do Espírito Santo, que podem indicar a presença de álcool no motorista sem que o condutor desça do carro. São os chamados bafômetros passivos, que se diferenciam dos aparelhos tradicionais utilizados por policiais nas blitze.

A principal diferença é que com o bafômetro passivo o motorista não precisa sair do veículo para fazer o teste, soprando o aparelho no banco mesmo, o que dinamiza o trabalho dos policiais. Já no bafômetro tradicional, conhecido como alco-sensor IV, o condutor tem que descer do carro e ir até à base-móvel da PM para soprar o instrumento.

Essa é a primeira vez que esses novos aparelhos (105 comprados) são usados de forma oficial. Na temporada entre 2018 e 2019, durante a Operação Verão, os agentes chegaram a usar, mas em forma de teste, os equipamentos que pertencem a Polícia Rodoviária Federal.

"Esse aparelho traz mais celeridade ao nosso serviço, ao passo que, com o alco-sensor IV, nós levamos dez minutos para realizar uma análise. O indivíduo tem que desembarcar, tem que ir até a nossa base móvel, é inserido um canudo no alco-sensor IV. No etilômetro passivo, não é necessário o uso do canudo e o motorista faz o teste ainda sentado na poltrona e o resultado sai em dez segundos. Conseguimos realizar uma quantidade de testes muito maior", reforça o tenente Theotônio, do Batalhão de Polícia de Trânsito.