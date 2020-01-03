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  • Veja como funcionam os novos bafômetros usados nas blitze da PM no ES
Tenente da PM explica

Veja como funcionam os novos bafômetros usados nas blitze da PM no ES

São os chamados bafômetros passivos, que se diferenciam dos aparelhos tradicionais utilizados por policiais nas abordagens da polícia

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 17:52
Bafômetro passivo, à esquerda, e o tradicional, à direita. Crédito: José Carlos Schaeffer
Já estão em uso os novos bafômetros adquiridos pela Polícia Militar do Espírito Santo, que podem indicar a presença de álcool no motorista sem que o condutor desça do carro. São os chamados bafômetros passivos, que se diferenciam dos aparelhos tradicionais utilizados por policiais nas blitze.
A principal diferença é que com o bafômetro passivo o motorista não precisa sair do veículo para fazer o teste, soprando o aparelho no banco mesmo, o que dinamiza o trabalho dos policiais. Já no bafômetro tradicional, conhecido como alco-sensor IV, o condutor tem que descer do carro e ir até à base-móvel da PM para soprar o instrumento.
Essa é a primeira vez que esses novos aparelhos (105 comprados) são usados de forma oficial. Na temporada entre 2018 e 2019, durante a Operação Verão, os agentes chegaram a usar, mas em forma de teste, os equipamentos que pertencem a Polícia Rodoviária Federal.
"Esse aparelho traz mais celeridade ao nosso serviço, ao passo que, com o alco-sensor IV,  nós levamos dez minutos para realizar uma análise. O indivíduo tem que desembarcar, tem que ir até a nossa base móvel, é inserido um canudo no alco-sensor IV. No etilômetro passivo, não é necessário o uso do canudo e o motorista faz o teste ainda sentado na poltrona e o resultado sai em dez segundos. Conseguimos realizar uma quantidade de testes muito maior", reforça o tenente Theotônio, do Batalhão de Polícia de Trânsito.
Outra diferença é que o bafômetro passivo indica a presença ou ausência de álcool e não a quantidade da substância no organismo. Caso o teste com o bafômetro passivo dê positivo, o motorista é convidado a soprar o aparelho tradicional, que vai mostrar o nível de álcool do condutor. Até 0,34 mg/L de álcool no teste do bafômetro, o motorista recebe penas uma infração. Acima desse nível, é considerado crime e o condutor é conduzido para a delegacia.

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