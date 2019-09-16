PM vai usar bafômetro que flagra embriaguez pelo ar no ES

Bafômetro passivo, à esquerda, e o tradicional, à direita. Crédito: José Carlos Schaeffer

Batalhão de Trânsito da Polícia Militar irá receber 105 etilômetros de aferição passiva - os bafômetros portáteis, até o fim deste ano para serem usados em todo Estado. A expectativa é que com a compra a PM aumente em até 60% os números de abordagens como a Lei Seca, já que com os novos equipamentos não será necessário que o motorista saia do carro para averiguação. da Polícia Militar irá receber 105 etilômetros de aferição passiva - osportáteis, até o fim deste ano para serem usados em todo Estado. A expectativa é que com a compra a PM aumente em até 60% os números de abordagens como a Lei Seca, já que com os novos equipamentos não será necessário que o motorista saia do carro para averiguação.

De acordo com major Quintino, além dos 105 equipamentos previstos para serem comprados ainda em 2019, a PM pode adquirir mais 115 etilômetros até março de 2019, totalizando 220 aparelhos. Veja abaixo a lista dos municípios beneficiados.

"Os bafômetros portáteis serão distribuídos em várias regiões, de Norte a Sul do estado, para serem usados principalmente nas operações da Lei Seca. O diferencial desse etilômetro é que não será mais necessário tirar o motorista de dentro do carro. O próprio policial pode ir até o veículo, otimizando o tempo. Uma ação que antes durava cerca de oito minutos, agora pode durar dois segundos", explica.

Essa otimização acontece porque com os etilômetros comuns o motorista precisa estacionar o veículo, ir até a estrutura montada para a operação e lá fazer o teste do bafômetro. Ao todo, hoje, a PM possui 255 etilômetros comuns. Agora, o aparelho irá até o motorista e caso não seja constatado o uso de álcool, ele é liberado imediatamente. Mas se for verificado o uso de bebidas alcoólicas, o motorista sairá do carro para fazer um segundo teste no equipamento comum.

"Acreditamos que o número de abordagens será maior, pois os novos aparelhos são capazes de realizar exames de rápida constatação. A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, já faz uso do bafômetro portátil há tempos. Agora, duas empresas passam por licitação e o resultado sai no próximo dia 24. Depois, a empresa ganhadora tem até 90 dias para entregar os equipamentos", afirma.

O major completa que os novos etilômetros serão muito usados no verão, quando as operações são intensificadas devido ao aumento de ocorrências envolvendo motoristas embriagados.

SAIBA QUAIS REGIÕES IRÃO RECEBER OS NOVOS BAFÔMETROS

De acordo com o major, apesar destes municípios citados receberem os etilômetros, não significa que apenas nestes locais os aparelhos serão usados, pois eles podem ser distribuídos para regiões vizinhas. Os primeiros locais beneficiados serão:

- Nova Venécia

- Alegre

- Aracruz

- Colatina

- Cachoeiro

- Guarapari

- Barra de São Francisco

- Linhares

- São Mateus

- Ibatiba

- Afonso Claudio

- Domingos Martins

- Santa Teresa

- Marataízes

- Anchieta

- Viana

- Mimoso do Sul