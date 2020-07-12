Marinha alerta para ondas de até 4 metros no litoral do ES

Ondas podem chegar até 4 metros no Espírito Santo Crédito: Vanda Lopes

A Marinha do Brasil divulgou um comunicado neste domingo (12) que aponta para a previsão de ondas de até 4 metros de altura no litoral do Espírito Santo. Isso por conta da passagem de um sistema frontal que deve ocasionar em agitação no mar. O fenômeno se estende do litoral de Santa Catarina até o Sul da Bahia.

De acordo com a previsão, as ondas mais altas devem durar entre a madrugada de terça-feira (14) até a manhã de quarta-feira (16).

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor em seu site. O alerta é para que navegantes consultem essas informações antes de ir ao mar.