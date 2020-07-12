Marinha alerta para ondas de até 4 metros no litoral do ES

A Marinha do Brasil divulgou um comunicado neste domingo (12) que aponta para a previsão de ondas de até 4 metros de altura no litoral do Espírito Santo. Isso por conta da passagem de um sistema frontal que deve ocasionar em agitação no mar. O fenômeno se estende do litoral de Santa Catarina até o Sul da Bahia.
De acordo com a previsão, as ondas mais altas devem durar entre a madrugada de terça-feira (14) até a manhã de quarta-feira (16).
A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor em seu site. O alerta é para que navegantes consultem essas informações antes de ir ao mar.
As informações também podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook ou no aplicativo Boletim ao Mar, disponíveis para download nos sistemas Android e iOS.