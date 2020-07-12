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Ondas altas no ES

Marinha alerta para ondas de até 4 metros no litoral do ES

De acordo com a previsão, as ondas mais altas devem durar entre a madrugada de terça-feira (14) até a manhã de quarta-feira (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2020 às 19:57

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 19:57

Ondas podem chegar até 4 metros no Sul de Vitória
Ondas podem chegar até 4 metros no Espírito Santo Crédito: Vanda Lopes
A Marinha do Brasil divulgou um comunicado neste domingo (12) que aponta para a previsão de ondas de até 4 metros de altura no litoral do Espírito Santo. Isso por conta da passagem de um sistema frontal que deve ocasionar em agitação no mar. O fenômeno se estende do litoral de Santa Catarina até o Sul da Bahia.
De acordo com a previsão, as ondas mais altas devem durar entre a madrugada de terça-feira (14) até a manhã de quarta-feira (16).
A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor em seu site. O alerta é para que navegantes consultem essas informações antes de ir ao mar.
As informações também podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook ou no aplicativo Boletim ao Mar, disponíveis para download nos sistemas Android e iOS.

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