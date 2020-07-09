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Previsão do tempo

Frente fria traz vento e queda de temperatura para o ES

De acordo com o Incaper, a temperatura começa a mudar já madrugada desta sexta-feira (10) e pode chover
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 11:48

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 11:48

Dia chuvoso causado pela chegada de uma frente fria - Vitória/ES
Frente fria chega ao Espírito Santo nesta sexta-feira (10) Crédito: Ricardo Medeiros
Para a próxima noite, você já pode preparar o cobertor, porque as mudanças nas condições do tempo devem começar na madrugada desta sexta-feira (10). Vem mais uma frente fria por aí! O tempo deve ficar instável no final de semana, e também pode chover. 
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), uma frente fria passa pelo Espírito Santo nesta sexta (10), deixa o tempo instável e com previsão de chuva em alguns momentos do dia. As temperaturas sofrem queda em todo o Estado e podem ocorrer rajadas mais fortes  de vento, em alguns momentos, no litoral capixaba.
Mapa de previsão do tempo para sexta (10)
Mapa de previsão do tempo para sexta (10) Crédito: Incaper
Na Grande Vitória, a temperatura mínima prevista é de 18 °C e máxima de 29 °C.  Já na Região Sul, os termômetros podem variar entre 12°C e 28°C, enquanto nas áreas mais altas da Região Serrana, a mínima prevista é de 8 °C e máxima de 23 °C.
Mapa de previsão do tempo para quinta (9)
Mapa de previsão do tempo para quinta com sol em todo o ES (9) Crédito: Incaper

CHUVA CHEGA NO SÁBADO

No sábado (11), a frente fria se afasta lentamente em direção ao norte do Espírito Santo, mas o tempo permanece com muitas nuvens e poucas aberturas de sol na maior parte do Estado. Chove em alguns momentos, em todas as regiões capixabas. As temperaturas terão ligeiro aumento na metade sul, e permanecem amenas na metade norte do Estado.
Na Grande Vitória, muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Chove em alguns momentos do dia e a temperatura vai variar em 18°C e 29°C.  Nas montanhas capixabas, mínima de 10 °C e máxima de 25 °C.

SOL VOLTA NO DOMINGO

No domingo (12), o sol volta a predominar no Espírito Santo, devido à presença de um sistema de alta pressão em alto-mar. Ventos costeiros e úmidos favorecem a formação de nuvens e pode chover rápido em alguns momentos do dia, na Região Nordeste e no extremo norte do Estado. Nas demais regiões, o tempo fica estável, sem previsão de chuva. As temperaturas seguem em elevação.
Na segunda-feira (13), devido à presença de um sistema de alta pressão em alto-mar, o tempo será com poucas nuvens em praticamente todo o Espírito Santo e não chove. Durante o dia, as temperaturas terão pequeno aumento.

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