Frente fria traz vento e queda de temperatura para o ES

Frente fria chega ao Espírito Santo nesta sexta-feira (10) Crédito: Ricardo Medeiros

Para a próxima noite, você já pode preparar o cobertor, porque as mudanças nas condições do tempo devem começar na madrugada desta sexta-feira (10). Vem mais uma frente fria por aí! O tempo deve ficar instável no final de semana, e também pode chover.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), uma frente fria passa pelo Espírito Santo nesta sexta (10), deixa o tempo instável e com previsão de chuva em alguns momentos do dia. As temperaturas sofrem queda em todo o Estado e podem ocorrer rajadas mais fortes de vento, em alguns momentos, no litoral capixaba.

Mapa de previsão do tempo para sexta (10) Crédito: Incaper

a mínima prevista é de 8 °C e máxima de 23 °C. Na Grande Vitória , a temperatura mínima prevista é de 18 °C e máxima de 29 °C. Já na Região Sul, os termômetros podem variar entre 12°C e 28°C, enquanto nas áreas mais altas da Região Serrana, e máxima de 23 °C.

Mapa de previsão do tempo para quinta com sol em todo o ES (9) Crédito: Incaper

CHUVA CHEGA NO SÁBADO

No sábado (11), a frente fria se afasta lentamente em direção ao norte do Espírito Santo , mas o tempo permanece com muitas nuvens e poucas aberturas de sol na maior parte do Estado. Chove em alguns momentos, em todas as regiões capixabas. As temperaturas terão ligeiro aumento na metade sul, e permanecem amenas na metade norte do Estado.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Chove em alguns momentos do dia e a temperatura vai variar em 18°C e 29°C. Nas montanhas capixabas, mínima de 10 °C e máxima de 25 °C.

SOL VOLTA NO DOMINGO

No domingo (12), o sol volta a predominar no Espírito Santo, devido à presença de um sistema de alta pressão em alto-mar. Ventos costeiros e úmidos favorecem a formação de nuvens e pode chover rápido em alguns momentos do dia, na Região Nordeste e no extremo norte do Estado. Nas demais regiões, o tempo fica estável, sem previsão de chuva. As temperaturas seguem em elevação.