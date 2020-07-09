Estado de saúde da menina que teve 50% do corpo queimado no ES é estável

De acordo com a reportagem do ES1, da TV Gazeta, conforme o boletim de ocorrência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a mãe da criança relatou que a queimadura foi consequência de um acidente com o fogão à lenha. Ela explicou que para acendê-lo, usou lenha, plástico e uma garrafa descartável, contendo uma pequena quantidade de uma substância não identificada. Quando então acendeu o fósforo, as chamas ficaram descontroladas e a atingiram no rosto e no braço, e à menina.