Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Região Serrana

Menina é socorrida de helicóptero após ter corpo queimado em Marechal Floriano

De acordo com o boletim de ocorrência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a mãe da criança relatou que a queimadura foi consequência de um acidente com o fogão à lenha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 13:42

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 13:42

O transporte de helicóptero entre Marechal Floriano até o HPM, em Vitória, levou cerca de 15 minutos
O transporte de helicóptero entre Marechal Floriano até o HPM, em Vitória, levou cerca de 15 minutos Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma menina de oito anos teve cerca de 50% do corpo queimado na manhã desta quarta-feira (8), por volta das 8h50, na cidade de Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado. Por conta da gravidade dos ferimentos, a criança foi levada para o Hospital da Polícia Militar (HPM), em Vitória, por um dos helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Secretaria da Casa Militar.

Veja Também

Polícia busca suspeitos de assassinar mulher em Marechal Floriano

Acidente entre carro e carreta mata motorista em Marechal Floriano

Feto é enterrado em vaso de planta em Marechal Floriano, no ES

Ao chegar ao heliponto, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e médicos do Hospital Infantil já esperavam pela menina. Após ser retirada da aeronave, a criança foi rapidamente conduzida ao hospital.
De acordo com a reportagem do ES1, da TV Gazeta, conforme o boletim de ocorrência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a mãe da criança relatou que a queimadura foi consequência de um acidente com o fogão à lenha. Ela explicou que para acendê-lo, usou lenha, plástico e uma garrafa descartável, contendo uma pequena quantidade de uma substância não identificada. Quando então acendeu o fósforo, as chamas ficaram descontroladas e atingiram a ela, no rosto e no braço, e à menina.
Segundo informações divulgadas pela reportagem, a mãe e a criança de 8 anos chegaram a uma unidade de saúde em Marechal Floriano e, no local, uma assistente social acionou a polícia. Foi nesse momento que a mãe teria contado que estava próximo ao fogão com a criança e uma terceira pessoa. Ainda segundo a reportagem, a criança se encontra intubada e o estado de saúde ainda não foi revelado, no entanto, houve a confirmação de que ela teve cerca de 50% do corpo queimado.
A Polícia Civil informou ainda que as pessoas conduzidas à Delegacia de Polícia de Marechal Floriano prestaram depoimento e foram liberadas. Uma equipe foi até o local onde a menina se feriu e constatou que foi um acidente. O caso seguirá sob investigação para apurar eventual responsabilidade criminal da pessoa que colocou o fogo no fogão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Festa da Penha: A Gazeta transmite ao vivo a Romaria dos Homens
Imagem de destaque
Alerta de chuvas intensas no Norte e Noroeste do ES neste sábado
Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados