Menina é socorrida de helicóptero após ter corpo queimado em Marechal Floriano

Segundo informações divulgadas pela reportagem, a mãe e a criança de 8 anos chegaram a uma unidade de saúde em Marechal Floriano e, no local, uma assistente social acionou a polícia. Foi nesse momento que a mãe teria contado que estava próximo ao fogão com a criança e uma terceira pessoa. Ainda segundo a reportagem, a criança se encontra intubada e o estado de saúde ainda não foi revelado, no entanto, houve a confirmação de que ela teve cerca de 50% do corpo queimado.