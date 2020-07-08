Menina é socorrida de helicóptero após ter corpo queimado em Marechal Floriano

Uma menina de oito anos teve cerca de 50% do corpo queimado na manhã desta quarta-feira (8), por volta das 8h50, na cidade de Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado. Por conta da gravidade dos ferimentos, a criança foi levada para o Hospital da Polícia Militar (HPM), em Vitória, por um dos helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Secretaria da Casa Militar.
Ao chegar ao heliponto, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e médicos do Hospital Infantil já esperavam pela menina. Após ser retirada da aeronave, a criança foi rapidamente conduzida ao hospital.
De acordo com a reportagem do ES1, da TV Gazeta, conforme o boletim de ocorrência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a mãe da criança relatou que a queimadura foi consequência de um acidente com o fogão à lenha. Ela explicou que para acendê-lo, usou lenha, plástico e uma garrafa descartável, contendo uma pequena quantidade de uma substância não identificada. Quando então acendeu o fósforo, as chamas ficaram descontroladas e atingiram a ela, no rosto e no braço, e à menina.
Segundo informações divulgadas pela reportagem, a mãe e a criança de 8 anos chegaram a uma unidade de saúde em Marechal Floriano e, no local, uma assistente social acionou a polícia. Foi nesse momento que a mãe teria contado que estava próximo ao fogão com a criança e uma terceira pessoa. Ainda segundo a reportagem, a criança se encontra intubada e o estado de saúde ainda não foi revelado, no entanto, houve a confirmação de que ela teve cerca de 50% do corpo queimado.
A Polícia Civil informou ainda que as pessoas conduzidas à Delegacia de Polícia de Marechal Floriano prestaram depoimento e foram liberadas. Uma equipe foi até o local onde a menina se feriu e constatou que foi um acidente. O caso seguirá sob investigação para apurar eventual responsabilidade criminal da pessoa que colocou o fogo no fogão.