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Caso foi em junho

Polícia prende suspeito de matar instrutor de autoescola na Serra

Crime aconteceu em Cidade Pomar. Segundo testemunhas, o instrutor tinha ido a um churrasco com familiares, mas acabou morto enquanto conversava com amigos na Serra

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2020 às 20:41
Instrutor de autoescola tinha 43 anos quando foi assassinado Crédito: Reprodução/Facebook
Polícia Civil prendeu um homem suspeito de assassinar a tiros o instrutor de autoescola Jackson Matos Júnior, de 43 anos, na Serra. O crime aconteceu no dia 29 de junho, no bairro Cidade Pomar. O acusado foi preso no bairro Eldorado, também na Serra.
De acordo com testemunhas, o instrutor estava conversando com algumas pessoas na rua, durante a noite, quando foi assassinado por um homem que chegou em um carro.
Ele teria descido do veículo e feito cerca de 10 disparos contra a vítima. O assassinato aconteceu em frente a um bar, que estava fechado no momento do crime. Na época, parentes do instrutor disseram que ele havia passado a tarde em um churrasco com a família e alguns amigos no bairro Taquara.
Eles não souberam dizer porque ele estava em Cidade Pomar, depois do evento. Jackson morava em Eldorado.
A Polícia Civil marcou uma coletiva de imprensa para esta segunda-feira (13), para dar detalhes da motivação e da prisão do suspeito.
Com informações do G1 ES

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