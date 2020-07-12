Polícia prende suspeito de matar instrutor de autoescola na Serra

Instrutor de autoescola tinha 43 anos quando foi assassinado Crédito: Reprodução/Facebook

Polícia Civil prendeu um homem suspeito de assassinar a tiros o instrutor de autoescola Jackson Matos Júnior, de 43 anos, na Serra . O crime aconteceu no dia 29 de junho, no bairro Cidade Pomar. O acusado foi preso no bairro Eldorado, também na Serra.

De acordo com testemunhas, o instrutor estava conversando com algumas pessoas na rua, durante a noite, quando foi assassinado por um homem que chegou em um carro.

Ele teria descido do veículo e feito cerca de 10 disparos contra a vítima. O assassinato aconteceu em frente a um bar, que estava fechado no momento do crime. Na época, parentes do instrutor disseram que ele havia passado a tarde em um churrasco com a família e alguns amigos no bairro Taquara.

Eles não souberam dizer porque ele estava em Cidade Pomar, depois do evento. Jackson morava em Eldorado.

A Polícia Civil marcou uma coletiva de imprensa para esta segunda-feira (13), para dar detalhes da motivação e da prisão do suspeito.