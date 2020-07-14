PM prende suspeito de chefiar o tráfico no bairro Andorinhas, em Vitória

A Polícia Militar prendeu, nesta segunda-feira (13), um suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Andorinhas, em Vitória.
Rhaony Hansen Cordeiro Soares, de 28 anos, é conhecido como o chefe do tráfico na região, de acordo com PM. Ele já foi condenado por envolvimento com o tráfico e chegou a ficar preso por anos, mas estava em liberdade.
Nas redes sociais, o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, comemorou a prisão: "Liderança do tráfico preso. Parabéns, camaradas! Pra cima deles", escreveu Ramalho ao mencionar o trabalho dos policiais.
PM prende suspeito de chefiar o tráfico no bairro Andorinhas
Rhaony e mais outros dois suspeitos foram presos na ação da polícia, que também apreendeu duas armas, incluindo uma sub-metralhadora, mais de 60 munições, drogas, rádio-comunicadores, celulares e balança de precisão.
Segundo a PM, durante um patrulhamento, os militares viram os suspeitos com o material apreendido. Ainda de acordo com informações da polícia, Rhaony estava em Corolla prata que fez um ataque no bairro, sem mortes, no dia anterior. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia.
Em nota, a Polícia Civil informou que "os suspeitos de 19 e 28 anos, foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e liberados para responderem em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrado pelo delegado de plantão. O suspeito de 18 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana". A PC também afirmou que não divulga o valor de fianças.