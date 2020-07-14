PM prende suspeito de chefiar o tráfico no bairro Andorinhas, em Vitória

Bairro Andorinhas, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ

Polícia Militar prendeu, nesta segunda-feira (13), um suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Andorinhas, em Vitória

Rhaony Hansen Cordeiro Soares, de 28 anos, é conhecido como o chefe do tráfico na região, de acordo com PM. Ele já foi condenado por envolvimento com o tráfico e chegou a ficar preso por anos, mas estava em liberdade.

Nas redes sociais, o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, comemorou a prisão: "Liderança do tráfico preso. Parabéns, camaradas! Pra cima deles", escreveu Ramalho ao mencionar o trabalho dos policiais.

Your browser does not support the audio element. PM prende suspeito de chefiar o tráfico no bairro Andorinhas

PM prende suspeito de liderar o tráfico em Andorinhas Crédito: Divulgação/ PM

Rhaony e mais outros dois suspeitos foram presos na ação da polícia, que também apreendeu duas armas, incluindo uma sub-metralhadora, mais de 60 munições, drogas, rádio-comunicadores, celulares e balança de precisão.

Segundo a PM, durante um patrulhamento, os militares viram os suspeitos com o material apreendido. Ainda de acordo com informações da polícia, Rhaony estava em Corolla prata que fez um ataque no bairro, sem mortes, no dia anterior. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia.