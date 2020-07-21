Jovens são detidas com seis quilos de maconha na BR 101, na Serra

Duas mulheres foram presas na noite desta segunda-feira (20), em um trecho da BR 101, na Serra, com cerca de seis quilos de maconha guardados em uma mochila. As jovens, identificadas como Larissa Ribeiro e Camila Pereira, foram detidas em flagrante. Elas disseram aos policiais que deixariam a droga em um ponto da rodovia federal e se assustaram ao ver a Polícia Militar.
Um dos militares envolvidos na ação, Cabo Willian, disse, em entrevista à TV Gazeta, que policias da 3ª Companhia da Serra faziam um patrulhamento, quando avistaram a dupla em um ponto de ônibus.
"Quando elas viram a viatura elas se assustaram, abandonaram a mochila e saíram caminhando rapidamente em direção ao bairro Taquara. Uma das viatura abordou a dupla e os policiais da outra pegaram a mochila, onde foram encontrados seis tabletes de maconha", contou.
No depoimento dado à polícia, ambas disseram não saber quem era a pessoa que receberia a droga, porém afirmaram que receberiam R$ 100 reais por levar a droga. Larissa e Camila pegaram a droga em Jardim Carapina e a entregariam para esta terceira pessoa, ainda não identificada.
A droga e as jovens foram encaminhadas para a Delegacia de Laranjeiras e autuadas por tráfico de drogas, crime pelo qual ambas já possuem passagem pela polícia.
O cabo Willian disse ainda que o tráfico seleciona mulheres com o perfil das jovens e também motoristas de aplicativo para realizarem o serviço de entrega de entorpecentes, porque esse perfil de pessoa foge ao padrão e não levanta suspeitas. A polícia não informou o nome das suspeitas.
Com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta