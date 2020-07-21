Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tentaram fugir

Jovens são detidas com seis quilos de maconha na BR 101, na Serra

Duas mulheres que estavam em um ponto de ônibus às margens da pista se assustaram ao ver uma viatura. Elas largaram a mochila com a droga, porém foram alcançadas pelos policiais na noite desta segunda-feira (20)
Redação de A Gazeta

21 jul 2020 às 13:30

Os seis quilos de maconha estavam em tabletes e escondidos em uma mochila de posse de duas jovens Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Duas mulheres foram presas na noite desta segunda-feira (20), em um trecho da BR 101, na Serra, com cerca de seis quilos de maconha guardados em uma mochila. As jovens, identificadas como Larissa Ribeiro e Camila Pereira, foram detidas em flagrante. Elas disseram aos policiais que deixariam a droga em um ponto da rodovia federal e se assustaram ao ver a Polícia Militar.

Um dos militares envolvidos na ação, Cabo Willian, disse, em entrevista à TV Gazeta, que policias da 3ª Companhia da Serra faziam um patrulhamento, quando avistaram a dupla em um ponto de ônibus.
"Quando elas viram a viatura elas se assustaram, abandonaram a mochila e saíram caminhando rapidamente em direção ao bairro Taquara. Uma das viatura abordou a dupla e os policiais da outra pegaram a mochila, onde foram encontrados seis tabletes de maconha", contou.
No depoimento dado à polícia, ambas disseram não saber quem era a pessoa que receberia a droga, porém afirmaram que receberiam R$ 100 reais por levar a droga. Larissa e Camila pegaram a droga em Jardim Carapina e a entregariam para esta terceira pessoa, ainda não identificada.

6 quilos

Esta foi a quantidade de maconha apreendida pela polícia
A droga e as jovens foram encaminhadas para a Delegacia de Laranjeiras e autuadas por tráfico de drogas, crime pelo qual ambas já possuem passagem pela polícia.
O cabo Willian disse ainda que o tráfico seleciona mulheres com o perfil das jovens e também motoristas de aplicativo para realizarem o serviço de entrega de entorpecentes, porque esse perfil de pessoa foge ao padrão e não levanta suspeitas. A polícia não informou o nome das suspeitas.
Com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados