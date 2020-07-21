O Supermercado Extrabom de Serra Dourada II abriu normalmente nesta terça-feira (21) Crédito: Reprodução/internet

Your browser does not support the audio element. Após incêndio, supermercado abre normalmente na Serra nesta terça-feira - 1.14s - 21-07-20

A assessoria de comunicação do Grupo Coutinho informou que o supermercado iniciou as atividades pontualmente às 8 horas da manhã e o funcionamento ocorre como de costume. Além disso, os clientes não possuem acesso ao local onde ocorreu o acidente.

Antes da chegada dos Bombeiros, funcionários treinados pelo Departamento de Segurança do Trabalho conseguiram controlar a situação, tanto que o atendimento ocorreu sem prejuízos aos compradores e o supermercado encerrou as atividades às 21h, diz a nota do Grupo Coutinho encaminhada à reportagem após o incidente. Além disso, nenhum colaborador ou cliente se feriram. Confira a nota:

O Grupo Coutinho confirma que, na noite desta segunda-feira, houve um pequeno curto-circuito na sala de monitoramento da loja Extrabom, localizada em Serra Dourada II, em Serra. A situação foi imediatamente controlada pelos colaboradores, que são treinados para atuar de acordo com orientações do departamento de Segurança do Trabalho da empresa. Não houve feridos e nem danos patrimoniais. A loja encerrou o expediente normalmente às 21h. O funcionamento também será normal nesta terça-feira.