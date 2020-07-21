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Sem danos

Após incêndio, supermercado abre normalmente na Serra nesta terça-feira

A unidade do bairro Serra Dourada II teve um curto-circuito na sala de monitoramento, que provocou um pequeno incêndio no local na noite desta segunda-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 10:24

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 10:24

O Supermercado Extrabom de Serra Dourada II abriu normalmente nesta terça-feira (21)
O Supermercado Extrabom de Serra Dourada II abriu normalmente nesta terça-feira (21) Crédito: Reprodução/internet
Após incêndio, supermercado abre normalmente na Serra nesta terça-feira - 1.14s - 21-07-20
O Supermercado Extrabom localizado no Bairro Serra Dourada II, na Serra, abriu as portas aos clientes normalmente nesta terça-feira (21). No início da noite desta segunda-feira (20), um curto circuito-circuito na sala de monitoramento da unidade causou um pequeno incêndio no local, mas o incidente não impediu que o estabelecimento abrisse as portas menos de 24 horas após o ocorrido.

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A assessoria de comunicação do Grupo Coutinho informou que o supermercado iniciou as atividades pontualmente às 8 horas da manhã e o funcionamento ocorre como de costume. Além disso, os clientes não possuem acesso ao local onde ocorreu o acidente.
Antes da chegada dos Bombeiros, funcionários treinados pelo Departamento de Segurança do Trabalho conseguiram controlar a situação, tanto que o atendimento ocorreu sem prejuízos aos compradores e o supermercado encerrou as atividades às 21h, diz a nota do Grupo Coutinho encaminhada à reportagem após o incidente. Além disso, nenhum colaborador ou cliente se feriram. Confira a nota:
O Grupo Coutinho confirma que, na noite desta segunda-feira, houve um pequeno curto-circuito na sala de monitoramento da loja Extrabom, localizada em Serra Dourada II, em Serra. A situação foi imediatamente controlada pelos colaboradores, que são treinados para atuar de acordo com orientações do departamento de Segurança do Trabalho da empresa. Não houve feridos e nem danos patrimoniais. A loja encerrou o expediente normalmente às 21h. O funcionamento também será normal nesta terça-feira.
Mesmo com o incidente rapidamente neutralizado, o Grupo Coutinho informou que será realizada uma perícia própria no local para identificar as causas do curto-circuito.

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