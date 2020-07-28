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Jardim América

Protesto interdita parcialmente a BR 262 em Cariacica

Os manifestantes atearam fogo em pneus no quilômetro 2,3 da BR 262, em frente a um supermercado

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 06:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 06:23
Os manifestantes atearam fogo em pneus no KM 2,3 da BR 262, em frente a um supermercado
Protesto interdita parciamente a BR 262, em Cariacica Crédito: Divulgação/ Polícia Rodoviária Federal
Uma manifestação bloqueou parcialmente a BR 262, em Jardim América, Cariacica, na manhã desta terça-feira (28). Os manifestantes atearam fogo em pneus no quilômetro 2,3 da BR 262, em frente a um supermercado, um dos principais acessos à Capital.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o grupo pequeno, de seis manifestantes, deixou a pista logo depois de colocar o fogo, mas os agentes precisaram aguardar a chegada dos bombeiros para limpar e liberar a rodovia. A BR 262 foi totalmente liberada por volta das 6h25.
Nesta segunda-feira (27), circulavam áudios de moradores dizendo que fariam um protesto na BR 262 contra a proibição de estacionar na região do valão e contra um projeto da prefeitura de implantar um estacionamento rotativo no bairro. Sobre o ato, a Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdefes) afirmou que está atuando na região, reforçando a sinalização horizontal e vertical da via para garantir a segurança de pedestres e condutores.
"O município reforça que não é permitido estacionar veículos sobre a galeria. Em relação à informação de preparação da via para implantação de estacionamento rotativo, o Instituto de Desenvolvimento da Cidade (Idesc), informa que não tem previsão para implantação de estacionamento rotativo na região em 2020", destacou.

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