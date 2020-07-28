Protesto interdita parcialmente a BR 262 em Cariacica

Nesta segunda-feira (27), circulavam áudios de moradores dizendo que fariam um protesto na BR 262 contra a proibição de estacionar na região do valão e contra um projeto da prefeitura de implantar um estacionamento rotativo no bairro. Sobre o ato, a Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdefes) afirmou que está atuando na região, reforçando a sinalização horizontal e vertical da via para garantir a segurança de pedestres e condutores.