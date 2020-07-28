Protesto interdita parcialmente a BR 262 em Cariacica

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o grupo pequeno, de seis manifestantes, deixou a pista logo depois de colocar o fogo, mas os agentes precisaram aguardar a chegada dos bombeiros para limpar e liberar a rodovia. A BR 262 foi totalmente liberada por volta das 6h25.
Nesta segunda-feira (27), circulavam áudios de moradores dizendo que fariam um protesto na BR 262 contra a proibição de estacionar na região do valão e contra um projeto da prefeitura de implantar um estacionamento rotativo no bairro. Sobre o ato, a Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdefes) afirmou que está atuando na região, reforçando a sinalização horizontal e vertical da via para garantir a segurança de pedestres e condutores.
"O município reforça que não é permitido estacionar veículos sobre a galeria. Em relação à informação de preparação da via para implantação de estacionamento rotativo, o Instituto de Desenvolvimento da Cidade (Idesc), informa que não tem previsão para implantação de estacionamento rotativo na região em 2020", destacou.