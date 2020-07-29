Incêndio atinge morro em Cachoeiro de Itapemirim

A fumaça pode ser vista dos bairros São Francisco de Assis, Zumbi, Parque Laranjeiras, IBC e Jardim América. Internautas registraram o incêndio. Eles relatam muita fuligem que está vindo com o vento.

Nesse período, a queimada é autorizada apenas para o despalhamento da cana-de-açúcar e para o controle de pragas e doenças agrícolas, com o devido laudo agronômico informando a necessidade da ação. Entretanto, mesmo nessas situações, a queimada só pode ocorrer com a autorização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).