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Preocupação

Incêndio atinge morro em Cachoeiro de Itapemirim

Fogo no Morro das Andorinhas, em Cachoeiro de Itapemirim, começou por volta das 10h desta quarta-feira (29) e se alastrou. O Corpo de Bombeiros ainda atua no combate às chamas

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 15:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 15:22
Incêndio atinge morro em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge morro em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Thiers Turini
Um incêndio consome uma área de pastagem conhecida por Morro das Andorinhas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O fogo começou por volta das 10h desta quarta-feira (29) e se alastrou. O Corpo de Bombeiros ainda atua no combate às chamas.
A fumaça pode ser vista dos bairros São Francisco de Assis, Zumbi, Parque Laranjeiras, IBC e Jardim América. Internautas registraram o incêndio. Eles relatam muita fuligem que está vindo com o vento.
O Corpo de Bombeiros informou que está tentando controlar a queimada e ainda atua no local. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os índices de umidade relativa do ar na tarde desta quarta (29) ficam abaixo de 30%, o que favorece ainda mais situações de queimada.
Os bombeiros ainda não sabem o que teria provocado o início do fogo. O período é de proibição de queimadas. Todos os anos de 1º de maio a 31 de outubro fica proibida a realização de queima controlada em todo o Espírito Santo, em atendimento ao decreto estadual nº 1.402-r, que visa evitar a ocorrência de incêndios florestais, mais propícios nesta época do ano que é marcada por baixa umidade e dias mais secos.
Incêndio atinge morro em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge morro em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Thiers Turini
Nesse período, a queimada é autorizada apenas para o despalhamento da cana-de-açúcar e para o controle de pragas e doenças agrícolas, com o devido laudo agronômico informando a necessidade da ação. Entretanto, mesmo nessas situações, a queimada só pode ocorrer com a autorização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).

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