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Trânsito

Moradores pedem sinalização em avenida perigosa de Cachoeiro

Moradores  e comerciantes da Avenida Aristides Campos se acostumaram a ver acidentes na via. São atropelamentos, batidas por falta de atenção de condutores e até de pedestres
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 16:58

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 16:58

Acidente foi registrado por câmeras de segurança
Acidente foi registrado por câmeras de segurança Crédito: Reprodução
Moradores e comerciantes de uma importante avenida de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, já se acostumaram a presenciar acidentes na Aristides Campos. São atropelamentos, acidentes por falta de atenção de condutores e até de pedestres. Quem vive na região pede por mais sinalização para reduzir as colisões de trânsito no local.
O comerciante Jonas Casagrande está há 23 anos na avenida. Pelas câmeras instaladas na loja há sete anos, perdeu as contas de quantas batidas já foram registradas no mesmo local. O último registro foi no dia 31 de julho. Uma motociclista de 29 anos ficou gravemente ferida após ser atingida por um carro.
São muitos acidentes, fora à noite que a gente não vê. Quando tem uma freada e a pancada, a agente já vem para fora ver. É motocicleta, batida, gente caída no chão. Se tivesse uma lombada diminuiria bastante esses acidentes, revela o comerciante Jonas Casagrande.
A avenida corta vários bairros e concentra um polo comercial ao longo do trecho. O ponto mais crítico é o cruzamento com a rua Joaquim Aquino Xavier. No ano passado, outros acidentes foram registrados por câmeras de segurança das lojas do local. Veja alguns registros no vídeo.
Apesar das faixas de pedestres e semáforos ao longo do trecho, moradores dizem que muitos motoristas passam em alta velocidade. O motociclista vem correndo demais, a maioria. Daí, na entrada  do cruzamento acontece isso aí. Se tivesse uma lombada, eles teriam mais atenção, tanto quem dirige, tanto para quem vai atravessar a rua, comenta o vendedor Jessé de Castro Alves.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em nota, a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que a avenida é sinalizada e a velocidade máxima permitida é de 30 quilômetros. Porém, muitos condutores de veículos são imprudentes e desrespeitam a sinalização e a legislação de trânsito, provocando acidentes.
O município afirmou ainda que com o plano de mobilidade urbana elaborado em janeiro, está desenvolvendo um projeto de requalificação viária para toda a extensão da Avenida Aristides Campos, inclusive com melhorias nas calçadas.
Sobre o pedido de quebra molas, disse que de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a colocação desse tipo de intervenção deve atender a diversos requisitos, incluindo a realização de estudos técnicos, que justifiquem a implementação da lombada e que não há previsão para uma intervenção do tipo no local.

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